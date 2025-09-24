szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

21°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Kokó és az SZTE aláírták: a megállapodás új korszakot hoz a sportban – videóval

Címkék#Kovács Kokó István#szte#együttműködés

Nemzetközi szintre emelni a magyar boxot az edzőképzésen és a sporttudományon keresztül - ez a közös célja a Szegedi Tudományegyetemnek és a Magyar Ökölvívók Szövetségnek. Az együttműködési megállapodást szerdán írták alá.

Timár Kriszta

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött szerdán a Szegedi Tudományegyetem a Magyar Ökölvívók Szövetségével. Az erről szóló dokumentumot Gellén Klára oktatási rektorhelyettes és Kovács Kokó István, a szövetség elnöke írta alá a SZTE Sportközpont ökölvívó termében.

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött szerdán a Szegedi Tudományegyetem a Magyar Ökölvívók Szövetségével
Edzőképzésben és sportkutatásban is együttműködik a SZTE a Magyar Ökölvívók Szövetségével. Fotó: Török János

Kiemelt egyetem lesz a boxedzők képzésében a SZTE

Gellén Klára elöljáróban elmondta, a SZTE stratégiai céljai között kiemelt helyen szerepel a sport és az egészséges életmód támogatása. 

Nálunk két félév kötelező testnevelés is van, mely alkalmas az új hallgatók integrálására, illetve csapatépítésre is 

– mesélte. Itt jelentette be, hogy sportösztöndíjat is hirdetnek, mellyel az élsportolókat szeretnék támogatni abban, hogy össze tudják hangolni a sportot és tanulmányaikat. 

Ebbe a pénzbeli támogatáson kívül egyéni programfelépítés és mentorálás is tartozik 

- árulta el a rektorhelyettes.

Gellén Klára megtisztelőnek nevezte, hogy a Magyar Ökölvívók Szövetsége kiemelt egyetemként kezeli a SZTE-t.

_DSC2940
Fotó: Török János

Több területen is új alapok indulnak majd, ezek közül is a leghangsúlyosabb az edzőképzés. Fontos, hogy kiemelkedő minőségű szakembereket tudjunk adni ennek a sportágnak, ehhez pedig hozzájárul majd a diploma update programunk is. Ezt azok vehetik igénybe, akik már edzőként dolgoznak, de frissítani akarják ismereteiket 

– mondta.

Az együttműködési megállapodás hozzájárulhat a magyar box nemzetközi színvonalúvá válásához

Kovács Kokó István úgy fogalmazott, a SZTE és a Magyar Ökölvívók Szövetsége is hasonló értékrend alapján működik, ezért választották a Testneveléstudományi Egyetem mellett a SZTE-t partnernek. 

Az új problémákra a régi megoldások nem jók, az edzők az általuk tanult régi eszközökkel nem tudnak az új generációval mit kezdeni. Az új edzőképzés, ami elindul, a szakma számára a jövőt tudja megteremteni, és azt a színvonalat, amit ez a sport megérdemel 

– jelentette ki. Hozzátette: a SZTE kutatásai a sporttudományban is fontos újdonságokat hozhatnak, melyek által utolérhetjük a nemzetközi színvonalat, sportolóink és edzőink is elérhetnek arra a szintre, ami máshol már általános. 

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a sportolók ne hanyagolják el a tanulást. Az egyetemtől a diploma mellett egy világra nyitott szemléletet is kaphatnak. Azt hiszem, a Szegedi Tudományegyetemben jó társra találtunk 

– fogalmazott.

Az együttműködés aláírása után Kovács Kokó István egy ajándékot is átadott: egy bokszkesztyűt, melyen Gedó György olimpiai bajnok, Erdei Zsolt és az ő aláírása szerepel. 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu