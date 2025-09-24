1 órája
Kokó és az SZTE aláírták: a megállapodás új korszakot hoz a sportban – videóval
Nemzetközi szintre emelni a magyar boxot az edzőképzésen és a sporttudományon keresztül - ez a közös célja a Szegedi Tudományegyetemnek és a Magyar Ökölvívók Szövetségnek. Az együttműködési megállapodást szerdán írták alá.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött szerdán a Szegedi Tudományegyetem a Magyar Ökölvívók Szövetségével. Az erről szóló dokumentumot Gellén Klára oktatási rektorhelyettes és Kovács Kokó István, a szövetség elnöke írta alá a SZTE Sportközpont ökölvívó termében.
Kiemelt egyetem lesz a boxedzők képzésében a SZTE
Gellén Klára elöljáróban elmondta, a SZTE stratégiai céljai között kiemelt helyen szerepel a sport és az egészséges életmód támogatása.
Nálunk két félév kötelező testnevelés is van, mely alkalmas az új hallgatók integrálására, illetve csapatépítésre is
– mesélte. Itt jelentette be, hogy sportösztöndíjat is hirdetnek, mellyel az élsportolókat szeretnék támogatni abban, hogy össze tudják hangolni a sportot és tanulmányaikat.
Ebbe a pénzbeli támogatáson kívül egyéni programfelépítés és mentorálás is tartozik
- árulta el a rektorhelyettes.
Gellén Klára megtisztelőnek nevezte, hogy a Magyar Ökölvívók Szövetsége kiemelt egyetemként kezeli a SZTE-t.
Több területen is új alapok indulnak majd, ezek közül is a leghangsúlyosabb az edzőképzés. Fontos, hogy kiemelkedő minőségű szakembereket tudjunk adni ennek a sportágnak, ehhez pedig hozzájárul majd a diploma update programunk is. Ezt azok vehetik igénybe, akik már edzőként dolgoznak, de frissítani akarják ismereteiket
– mondta.
Az együttműködési megállapodás hozzájárulhat a magyar box nemzetközi színvonalúvá válásához
Kovács Kokó István úgy fogalmazott, a SZTE és a Magyar Ökölvívók Szövetsége is hasonló értékrend alapján működik, ezért választották a Testneveléstudományi Egyetem mellett a SZTE-t partnernek.
Az új problémákra a régi megoldások nem jók, az edzők az általuk tanult régi eszközökkel nem tudnak az új generációval mit kezdeni. Az új edzőképzés, ami elindul, a szakma számára a jövőt tudja megteremteni, és azt a színvonalat, amit ez a sport megérdemel
– jelentette ki. Hozzátette: a SZTE kutatásai a sporttudományban is fontos újdonságokat hozhatnak, melyek által utolérhetjük a nemzetközi színvonalat, sportolóink és edzőink is elérhetnek arra a szintre, ami máshol már általános.
Fontosnak tartjuk azt is, hogy a sportolók ne hanyagolják el a tanulást. Az egyetemtől a diploma mellett egy világra nyitott szemléletet is kaphatnak. Azt hiszem, a Szegedi Tudományegyetemben jó társra találtunk
– fogalmazott.
Az együttműködés aláírása után Kovács Kokó István egy ajándékot is átadott: egy bokszkesztyűt, melyen Gedó György olimpiai bajnok, Erdei Zsolt és az ő aláírása szerepel.
