Kokó és az SZTE aláírták: a megállapodás új korszakot hoz a sportban – videóval

Stratégiai együttműködési megállapodást kötött szerdán a Szegedi Tudományegyetem a Magyar Ökölvívók Szövetségével. Az erről szóló dokumentumot Gellén Klára oktatási rektorhelyettes és Kovács Kokó István, a szövetség elnöke írta alá a SZTE Sportközpont ökölvívó termében.

Edzőképzésben és sportkutatásban is együttműködik a SZTE a Magyar Ökölvívók Szövetségével. Fotó: Török János

Kiemelt egyetem lesz a boxedzők képzésében a SZTE

Gellén Klára elöljáróban elmondta, a SZTE stratégiai céljai között kiemelt helyen szerepel a sport és az egészséges életmód támogatása.

Nálunk két félév kötelező testnevelés is van, mely alkalmas az új hallgatók integrálására, illetve csapatépítésre is

– mesélte. Itt jelentette be, hogy sportösztöndíjat is hirdetnek, mellyel az élsportolókat szeretnék támogatni abban, hogy össze tudják hangolni a sportot és tanulmányaikat.

Ebbe a pénzbeli támogatáson kívül egyéni programfelépítés és mentorálás is tartozik

- árulta el a rektorhelyettes.

Gellén Klára megtisztelőnek nevezte, hogy a Magyar Ökölvívók Szövetsége kiemelt egyetemként kezeli a SZTE-t.

Fotó: Török János

Több területen is új alapok indulnak majd, ezek közül is a leghangsúlyosabb az edzőképzés. Fontos, hogy kiemelkedő minőségű szakembereket tudjunk adni ennek a sportágnak, ehhez pedig hozzájárul majd a diploma update programunk is. Ezt azok vehetik igénybe, akik már edzőként dolgoznak, de frissítani akarják ismereteiket

– mondta.

Az együttműködési megállapodás hozzájárulhat a magyar box nemzetközi színvonalúvá válásához

Kovács Kokó István úgy fogalmazott, a SZTE és a Magyar Ökölvívók Szövetsége is hasonló értékrend alapján működik, ezért választották a Testneveléstudományi Egyetem mellett a SZTE-t partnernek.

Az új problémákra a régi megoldások nem jók, az edzők az általuk tanult régi eszközökkel nem tudnak az új generációval mit kezdeni. Az új edzőképzés, ami elindul, a szakma számára a jövőt tudja megteremteni, és azt a színvonalat, amit ez a sport megérdemel

– jelentette ki. Hozzátette: a SZTE kutatásai a sporttudományban is fontos újdonságokat hozhatnak, melyek által utolérhetjük a nemzetközi színvonalat, sportolóink és edzőink is elérhetnek arra a szintre, ami máshol már általános.

Fontosnak tartjuk azt is, hogy a sportolók ne hanyagolják el a tanulást. Az egyetemtől a diploma mellett egy világra nyitott szemléletet is kaphatnak. Azt hiszem, a Szegedi Tudományegyetemben jó társra találtunk

– fogalmazott.