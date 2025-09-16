szeptember 16., kedd

Szegedi hírek

3 órája

Visszahelyezték a megállókat a Bakay Nándor utcában

Már nem kell többet sétálni annak, aki a Bakay Nándor utcában szeretne felszállni.

Visszahelyezték a megállókat a Bakay Nándor utcában.

Visszahelyezték a megállókat a Bakay Nándor utcában. Illusztráció: Shutterstock

Korábban eltolták ezeket, ugyanis a felújítások miatt erre szüksége volt, hogy az utasok továbbra is használni tudják a tömegközlekedést. Mostantól ugyanott szállhatnak fel és le, ahol ezelőtt.

 

