Visszahelyezték a megállókat a Bakay Nándor utcában.

Korábban eltolták ezeket, ugyanis a felújítások miatt erre szüksége volt, hogy az utasok továbbra is használni tudják a tömegközlekedést. Mostantól ugyanott szállhatnak fel és le, ahol ezelőtt.