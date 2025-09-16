Szegedi hírek
Visszahelyezték a megállókat a Bakay Nándor utcában
Már nem kell többet sétálni annak, aki a Bakay Nándor utcában szeretne felszállni.
Visszahelyezték a megállókat a Bakay Nándor utcában.
Korábban eltolták ezeket, ugyanis a felújítások miatt erre szüksége volt, hogy az utasok továbbra is használni tudják a tömegközlekedést. Mostantól ugyanott szállhatnak fel és le, ahol ezelőtt.
