Újabb megdöbbentő közlekedési jelenet Szegeden, erre a felvétel készítője sem számított

Egy helyi Facebook-csoportban megosztott felvételen az látható, amint egy mozgáskorlátozott jármű vezetője a szegedi körforgalom belső ívén, a menetiránnyal szemben halad.

Megdöbbentő jelenet: elektromos rokkantkocsi bukkant fel egy szegedi körforgalomba. Fotó: Facebook / Szegeden közlekedünk.

A veszélyes manőver szerencsére baleset nélkül zárult, de komoly kérdéseket vet fel a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban. A felvétel ismét ráirányította a figyelmet arra a vitára, hogy miként lehet biztonságosan integrálni a lassabb járműveket – például elektromos rollereket és rokkantkocsikat – a városi forgalomba. Bár ezek hivatalosan nem minősülnek járműnek, a mostani eset is jól mutatja, hogy szabályozásuk újragondolására lenne szükség.