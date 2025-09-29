49 perce
Újabb megdöbbentő közlekedési jelenet Szegeden, erre a felvétel készítője sem számított
Nem mindennapi jelenetet rögzítettek Szegeden: egy elektromos rokkantkocsival közlekedő férfi a forgalommal szemben hajtott a Rókusi körút és a Kossuth Lajos sugárút körforgalmába.
Egy helyi Facebook-csoportban megosztott felvételen az látható, amint egy mozgáskorlátozott jármű vezetője a szegedi körforgalom belső ívén, a menetiránnyal szemben halad.
Megdöbbentő jelenet
A veszélyes manőver szerencsére baleset nélkül zárult, de komoly kérdéseket vet fel a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban. A felvétel ismét ráirányította a figyelmet arra a vitára, hogy miként lehet biztonságosan integrálni a lassabb járműveket – például elektromos rollereket és rokkantkocsikat – a városi forgalomba. Bár ezek hivatalosan nem minősülnek járműnek, a mostani eset is jól mutatja, hogy szabályozásuk újragondolására lenne szükség.
