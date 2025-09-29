szeptember 29., hétfő

Megdöbbentő jelenet

49 perce

Újabb megdöbbentő közlekedési jelenet Szegeden, erre a felvétel készítője sem számított

Címkék#rokkantkocsi#körforgalom#Rókusi körút#Kossuth Lajos sugárút#Szeged#jelenet

Nem mindennapi jelenetet rögzítettek Szegeden: egy elektromos rokkantkocsival közlekedő férfi a forgalommal szemben hajtott a Rókusi körút és a Kossuth Lajos sugárút körforgalmába.

Delmagyar.hu

Egy helyi Facebook-csoportban megosztott felvételen az látható, amint egy mozgáskorlátozott jármű vezetője a szegedi körforgalom belső ívén, a menetiránnyal szemben halad. 

megdöbbentő jelenet
Megdöbbentő jelenet: elektromos rokkantkocsi bukkant fel egy szegedi körforgalomba. Fotó: Facebook / Szegeden közlekedünk.

Megdöbbentő jelenet

A veszélyes manőver szerencsére baleset nélkül zárult, de komoly kérdéseket vet fel a közlekedésbiztonsággal kapcsolatban. A felvétel ismét ráirányította a figyelmet arra a vitára, hogy miként lehet biztonságosan integrálni a lassabb járműveket – például elektromos rollereket és rokkantkocsikat – a városi forgalomba. Bár ezek hivatalosan nem minősülnek járműnek, a mostani eset is jól mutatja, hogy szabályozásuk újragondolására lenne szükség.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

 

