Gyász

1 órája

Búcsú a lánglovagtól: elhunyt Meleg Károly tűzoltó alezredes

Címkék#hivatás#kolléga#alezredes#Meleg Károly

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 58. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Meleg Károly tűzoltó alezredes, a Csongrád-Csanád Vármegyei Védelmi Bizottság titkára.

Delmagyar.hu

Károly 2007-ben kezdte hivatásos pályafutását a Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál, ahol rövid idő alatt kivívta kollégái tiszteletét. Tanulmányait is a hivatásának szentelte: 2009-ben szerzett diplomát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem védelmi-igazgatási mesterszakán. 2012-ben került Csongrád-Csanád vármegyébe, ahol azóta a védelmi bizottság titkáraként dolgozott, és mindig emberséggel, felelősséggel, szakmai alázattal végezte feladatait. 

Meleg Károly tűzoltó alezredes
Meleg Károly tűzoltó alezredes emlékét tisztelettel és szeretettel őrizzük, hivatása és embersége örök példaként marad velünk. Fotó: Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Hosszú éveken át szolgálta hazáját és közösségét, munkáját bátorság, hivatástudat és önzetlen segítségnyújtás jellemezte. Számos elismerést kapott, de talán legnagyobb érdeme az volt, hogy mindig számíthattak rá: kollégái, barátai és mindazok, akik hozzá fordultak.

A vármegyei igazgatóság teljes közössége osztozik a család és a hozzátartozók fájdalmában. Meleg Károly emlékét tisztelettel, szeretettel és mély hálával őrizzük meg szívünkben – írja a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

 

