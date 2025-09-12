Távhő
Hamarosan nem lesz melegvíz Szeged egy részén
Nemsokára kimaradásra lehet számítani a melegvíz ellátásban Szeged bizonyos részén.
A Szegedi Távfűtő Kft Facebook-oldalán adott tájékoztatást az elkövetkezendő időszak felújítási munkálatairól. A felsőváros I. területén található Kazánházban hőmennyiségmérők beépítése miatt a használati melegvíz szolgáltatás szünetelni fog.
Kimaradásra 2025.09.15. 08:00-tól - 14:00-ig kell majd számítani. Ebben az időszakban az érintett területek a következők:
Róna utca – Retek utca – Lugas utca – Gyík utca – Csaba utca – Vajda utca – Fecske utca és a Debreceni utca által határolt terület.
