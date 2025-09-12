szeptember 12., péntek

Távhő

10 perce

Hamarosan nem lesz melegvíz Szeged egy részén

Címkék#Szegedi Távfűtő Kft#Kazánházban#munkálatok

Nemsokára kimaradásra lehet számítani a melegvíz ellátásban Szeged bizonyos részén.

Munkatársunktól

A Szegedi Távfűtő Kft Facebook-oldalán adott tájékoztatást az elkövetkezendő időszak felújítási munkálatairól. A felsőváros I. területén található Kazánházban hőmennyiségmérők beépítése miatt a használati melegvíz szolgáltatás szünetelni fog.

Nem lesz melegvíz Szeged bizonyos részén.
Nem lesz melegvíz felsővárosban. Illusztráció: Shutterstock

Kimaradásra 2025.09.15. 08:00-tól - 14:00-ig kell majd számítani. Ebben az időszakban az érintett területek a következők:

Róna utca – Retek utca – Lugas utca – Gyík utca – Csaba utca – Vajda utca – Fecske utca és a Debreceni utca által határolt terület.

