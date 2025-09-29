Figyelmeztetés
Egy napra megváltozik a komfortérzet a Rókusban – mutatjuk, miért
A SZETÁV közleménye szerint október 2-án szünetel a használati melegvíz szolgáltatás a Rókusi városrészben, karbantartás miatt.
A SZETÁV tájékoztatja a tisztelt felhasználókat, hogy a Rókusi városrészben, a Kazánházban tervezett erősáramú biztonságtechnikai ellenőrzés miatt 2025. október 2-án, csütörtökön 08:00 és 16:00 óra között szünetelni fog a használati melegvíz szolgáltatás.
Az érintett terület a teljes Rókusi városrész, Kossuth L. sugárút, Csongrádi sugárút, Rókusi körút, Damjanich utca, Körtöltés utca által határolt terület.
A SZETÁV kéri a lakók türelmét és megértését, és biztosítja, hogy a szolgáltatás a lehető leghamarabb helyreáll.
