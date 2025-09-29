szeptember 29., hétfő

Figyelmeztetés

1 órája

Egy napra megváltozik a komfortérzet a Rókusban – mutatjuk, miért

Címkék#komfortérzet#Rókusban#SZETÁV

A SZETÁV közleménye szerint október 2-án szünetel a használati melegvíz szolgáltatás a Rókusi városrészben, karbantartás miatt.

Munkatársunktól

A SZETÁV tájékoztatja a tisztelt felhasználókat, hogy a Rókusi városrészben, a Kazánházban tervezett erősáramú biztonságtechnikai ellenőrzés miatt 2025. október 2-án, csütörtökön 08:00 és 16:00 óra között szünetelni fog a használati melegvíz szolgáltatás.

melegvíz
A Rókusi városrészben szünetelni fog a melegvíz szolgáltatás. Illusztráció: Shutterstock

Az érintett terület a teljes Rókusi városrész, Kossuth L. sugárút, Csongrádi sugárút, Rókusi körút, Damjanich utca, Körtöltés utca által határolt terület.

A SZETÁV kéri a lakók türelmét és megértését, és biztosítja, hogy a szolgáltatás a lehető leghamarabb helyreáll.

