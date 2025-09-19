Szegedi hírek
Több épületben sem lesz melegvíz Szegeden
Nem lesz melegvíz több szegedi épületben karbantartás miatt.
A Makkosházi területen található Szivattyú házban az 1-es számú áramkörön lévő épületekben a főelzárók felújítása miatt a használati melegvíz szolgáltatás szünetelni fog 2025.09.24. 08:00-tól - 14:00-ig – tájékoztat a Szegedi Távfűtő Kft.
Érintett épületek
- Gyöngyvirág utca 2.,4.,6.,7.,8.,9.,11.,13.,14.,16.,18.,20.
- Ortutay utca 1.,2.,4.,6
- Makkosházi krt. 25. Háziorvosi rendelő
- Ortutay utca 2/C Háziorvosi rendelő
- Ortutay utca 3. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola
- Hont Ferenc utca 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18
- Csongrádi sgt. 81.,83.,85.
