szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

27°
+24
+11
Szegedi hírek

43 perce

Több épületben sem lesz melegvíz Szegeden

Nem lesz melegvíz több szegedi épületben karbantartás miatt.

A Makkosházi területen található Szivattyú házban az 1-es számú áramkörön lévő épületekben a főelzárók felújítása miatt a használati melegvíz szolgáltatás szünetelni fog 2025.09.24. 08:00-tól - 14:00-ig – tájékoztat a Szegedi Távfűtő Kft.

melegvíz szünet Szegeden
Nem lesz melegvíz több szegedi épületben. Illusztráció: Shutterstock

Érintett épületek

  • Gyöngyvirág utca 2.,4.,6.,7.,8.,9.,11.,13.,14.,16.,18.,20.
  • Ortutay utca 1.,2.,4.,6
  • Makkosházi krt. 25. Háziorvosi rendelő
  • Ortutay utca 2/C Háziorvosi rendelő
  • Ortutay utca 3. Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola
  • Hont Ferenc utca 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.,16.,18
  • Csongrádi sgt. 81.,83.,85.

