Innovatív oktatási program indul el a legintelligensebb diákoknak

Több évnyi előkészítés után – az országban az első körben, Budapesttel és Veszprémmel egy időben – Szegeden is elindul a legintelligensebb embereket tömörítő Mensa HungarIQa Egyesület által, és tehetséggondozási szakértők bevonásával kidolgozott program, a Mensa Suli+.

Mensa Suli+: tehetséggondozó program indul Szegeden is. Illusztráció: Shutterstock

Kritikai gondolkodást fejlesztenek

A Mensa Suli+ egy innovatív, két éven át tartó tehetséggondozó program, amelynek célja, hogy a közoktatásból hiányzó, vagy ott nem megfelelően reprezentált témakörökbe, tudományterületekbe engedjen a diákoknak bepillantást, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy sikeresen érvényesüljenek a későbbiekben. Ennek során fejlődik a kritikai gondolkodásuk, önálló ismeretszerzési képességük és erősödik a motivációjuk, emellett a hasonlóan kiemelkedő képességű tanulók társasága is ösztönzi a gyermekeket a jobb teljesítményre. Az interaktív, játékos foglalkozásokon alkalomról alkalomra változik az előadó és a téma. Része többek közt a robotika, pénzügy, érveléstechnika, zsonglőrködés, művészet, előadásmód.

Magas IQ-jú gyerekeket vesznek fel a programba

A jelentkező gyerekeket Kovács Kristóf, a Mensa HungarIQa felügyelő pszichológusa által kidolgozott felvételi eljárás során tesztelik le a korcsoportnak megfelelő, hivatalos IQ-teszttel. A felvételit a SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskola épületében tartják szeptember 17-én, melyre előzetesen regisztrálni kell. A Mensa HungarIQa Egyesület azokat fogadja tagjai sorába, akik az emberiség felső 2 százalékára jellemző intelligenciahányadost érnek el a felvételi tesztjén, így ez a program is a magas intelligenciával rendelkező diákokat várja. A programba a legjobb eredményt elért gyerekek kerülhetnek be, a meghirdetett keretszám betöltéséig.

A Mensa Suli+ az iskolaidő után kezdődik

A háromórás foglalkozásokat iskolaidőn kívül, nagyjából két-három hetente tartják majd meg. A projektalapú kurzus célja elszakadni, túllépni a szaktárgyi tudás egyszerű átadásán. A szakmai program célja, hogy a programba bekerülő gyerekek már a Mensa Suli+ első évének végére önállóan gondolkodó, a problémamegoldások során több szempontot figyelembe vevő, magabiztosabban és tudatosabban megnyilvánulni képes gyerekekké váljanak. A foglalkozásokon nem kész megoldásokat kapnak, hanem lehetőséget a megismerésre és a felfedezésre.