Mit élnek át a mai kamaszok? Szegeden szakértők keresték a válaszokat

A Szegedi Szakképzési Centrum nagy hangsúlyt fektet a tanulók, oktatók és munkatársak mentális egészségére, valamint a prevencióra. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal kiépített szoros szakmai kapcsolatnak köszönhetően rendszeresen szerveznek közös képzéseket és konferenciákat, amelyek hatékonyan támogatják az iskolákban dolgozó munkatársakat és szakembereket a problémás helyzetek felismerésében és kezelésében.

Mentálhigiénés konferenciát rendeztek a Vedres iskolában. Fotó: DM

Kamaszokról szóló mentálhigiénés konferencia

A Szegedi Szakképzési Centrum a Csongrád-Csanád Vármegyei Bűnmegelőzési Központtal együttműködésben – immár második alkalommal - kedden rendezte meg a „Kamaszok a határhelyzetben - A maladaptív megküzdéstől a támogatásig. Közös felelősség, közös tudás” című mentálhigiénés konferenciáját a Szegedi SZC Vedres István Technikumban. A konferencia előadásai és workshopjai tudományos és gyakorlati nézőpontokat kapcsoltak össze, erősítve a közös felelősség és a közös tudás hálózatát, valamint segítettek a folyamatok felismerésében és a serdülők fejlődését támogató stratégiák elsajátításában a részt vevő igazgatóknak, igazgatóhelyetteseknek, munkaközösség-vezetőknek és osztályfőnököknek.

Fontos témák a kamaszok védelmében

A plenáris előadók közül Gyarmatiné Szobota Réka gyermek és ifjúsági szakpszichológus, integratív gyermekterapeuta, a maladaptív stratégiák pszichológiai hátteréről, rizikó- és védőfaktorokról beszélt. Drimba Tibor, Maroslele polgármestere a fiatalok biztonságtudatos gondolkodásának megerősítését célzó prevenciós program tapasztalatairól számolt be. Szenti Szabolcs rendőr alezredes, kapitányságvezető a drogprevencióhoz kapcsolódóan a kábítószer kereskedelem és fogyasztás jogszabályi változásait ismertette. A nap zárásaként a workshopok vezetői plenáris beszélgetésen osztották meg élményeiket.