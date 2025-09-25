szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

19°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Mit élnek át a mai kamaszok? Szegeden szakértők keresték a válaszokat

Címkék#mentálhigiéné#Szegedi Szakképzési Centrum#konferencia

Szakpszichológus és rendőrkapitány előadója is volt a keddi rendezvénynek a Vedres iskolában. A mentálhigiénés konferenciát már második alkalommal tartották meg.

Delmagyar.hu

A Szegedi Szakképzési Centrum nagy hangsúlyt fektet a tanulók, oktatók és munkatársak mentális egészségére, valamint a prevencióra. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanáccsal kiépített szoros szakmai kapcsolatnak köszönhetően rendszeresen szerveznek közös képzéseket és konferenciákat, amelyek hatékonyan támogatják az iskolákban dolgozó munkatársakat és szakembereket a problémás helyzetek felismerésében és kezelésében.

Mentálhigiénés előadás.
Mentálhigiénés konferenciát rendeztek a Vedres iskolában. Fotó: DM

Kamaszokról szóló mentálhigiénés konferencia

A Szegedi Szakképzési Centrum a Csongrád-Csanád Vármegyei Bűnmegelőzési Központtal együttműködésben – immár második alkalommal - kedden rendezte meg a „Kamaszok a határhelyzetben - A maladaptív megküzdéstől a támogatásig. Közös felelősség, közös tudás” című mentálhigiénés konferenciáját a Szegedi SZC Vedres István Technikumban. A konferencia előadásai és workshopjai tudományos és gyakorlati nézőpontokat kapcsoltak össze, erősítve a közös felelősség és a közös tudás hálózatát, valamint segítettek a folyamatok felismerésében és a serdülők fejlődését támogató stratégiák elsajátításában a részt vevő igazgatóknak, igazgatóhelyetteseknek, munkaközösség-vezetőknek és osztályfőnököknek.

Fontos témák a kamaszok védelmében

A plenáris előadók közül Gyarmatiné Szobota Réka gyermek és ifjúsági szakpszichológus, integratív gyermekterapeuta, a maladaptív stratégiák pszichológiai hátteréről, rizikó- és védőfaktorokról beszélt. Drimba Tibor, Maroslele polgármestere a fiatalok biztonságtudatos gondolkodásának megerősítését célzó prevenciós program tapasztalatairól számolt be. Szenti Szabolcs rendőr alezredes, kapitányságvezető a drogprevencióhoz kapcsolódóan a kábítószer kereskedelem és fogyasztás jogszabályi változásait ismertette. A nap zárásaként a workshopok vezetői plenáris beszélgetésen osztották meg élményeiket.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu