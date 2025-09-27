szeptember 27., szombat

Légimentős véradás

1 órája

Mentőhelikopter landolt Szentesen, de vészhelyzet helyett egy különleges esemény miatt érkezett – galériával, videóval

Ötödik alkalommal rendezte meg az Országos Vérellátó Szolgálat a Légimentős véradást az ország hét pontján, azokon a településeken, ahol légimentő bázisok találhatóak. Szentesen a Kossuth tér és a volt megyeháza adott otthont a rendezvénynek. Nemcsak a véradókat várták, hanem azokat is, akik meg szerették volna nézni, hogy is néz ki belülről a mentőhelikopter.

Kovács Erika

A Légimentős véradáson a mentőhelikopter mellett a mentőautó és baleseti helyszínelő rendőrautó berendezéseit is meg lehetett nézni. A gyerekek örömmel vetették bele magukat az újraélesztés elsajátításába is. Ami most játéknak tűnt egyszer valakinek az életet jelentheti.

Mentőhelikopter érkezett a véradásra.
A mentőhelikopter nemcsak a gyermekeket, a felnőtteket is érdekelte. Fotó: Kovács Erika

Minden mentőhelikopterbe kell legalább 2 egység nullás vér

A mentőhelikopter tett egy kört a Kossuth tér felett, majd a tér kövezetén landolt. A nem mindennapi műveletet nagyon sok gyermek és felnőtt kísérte figyelemmel, sőt még egy 40 fős Jobbágyiból érkezett turistacsoport is rácsodálkozott.

– A szentesi légibázis mentőhelikoptere most innen, a Kossuth térről látja el az ügyeleti feladatokat. Reméljük 17 óra előtt, akkor ér véget a véradás, nem kell felszállnia, innen repülhet vissza a személyzet Szentes határába – mondta Méri Tamás, az idén 10 éves Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány önkéntese. Kiemelte, a rendezvény mottója az is lehetne, hogy minden mentőhelikopteren szükséges 2 egység nullás vér.

– Ezt elég nehéz biztosítani, pedig nagyon fontos, mert jelentősen megnöveli a mentésre szorulók túlélési esélyeit. Az ország mind a hét légibázissal rendelkező településén, Budaörsön, Balatonfüreden, Debrecenben, Miskolcon, Pakson, Keszthelyen és Szentesen is egy időben zajlik a véradónap. Ez egy házi verseny is közöttünk, reméljük, Szentesre jön el a legtöbb véradó – mondta az önkéntes. Természetesen nemcsak nullás vérrel rendelkező donorokat vártak, hanem minden vércsoport képviselőit.

Légimentős véradás Szentesen

Fotók: Kovács Erika

Felpróbálhatták a golyóálló mellényt is

A helikoptert nemcsak meg lehetett nézni, a gyerekek be is szállhattak, a felnőttek pedig érdekességeket hallhattak a felszereltségéről, a működéséről. Egy földi mentőautóba is bepillantást nyerhettek az érdeklődők és egy újraélesztési bemutatót is tartottak, ahol mindenkinek lehetősége nyílt az újraélesztést gyakorolni. A rendőrség is készült bemutatóval, megmutatták a helyszínelő kocsi felszerelését és a golyóálló mellényt is fel lehetett próbálni. A volt megyeháza épületében fotókiállítást is berendeztek. Az emeleten zajlott a véradás, ahová folyamatosan érkeztek a donorok. A légimentésért alapítvány idén 10 éves. Délután ebből az alkalomból tortát is készíttettek, a pályázati kiírást egy szentendrei cukrászda nyerte. Minden véradót vendégül láttak egy szelet tortára.

A város uszodabelépőkkel támogatja a donorokat

– Városunkat nagy örömmel töltötte el, amikor Szentesen megépült a légimentő bázis, amihez biztosítottuk a területet, ingyen állami tulajdonba adtuk. Örülök, hogy a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Légimentésért Közhasznú Egyesület ilyen jól együtt tud működni, amit a rendezvény is mutat. Önkormányzatunk is támogatja a véradásokat, több mint 6 millió forint értékben biztosítunk uszodabelépőket a Vöröskeresztnek, amit azok kapják meg, akik a vérükkel segítenek embertársaikon – mondta lapunknak Szabó Zoltán Ferenc polgármester.

