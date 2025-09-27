Mentőhelikopter landolt Szentesen, de vészhelyzet helyett egy különleges esemény miatt érkezett – galériával, videóval

A Légimentős véradáson a mentőhelikopter mellett a mentőautó és baleseti helyszínelő rendőrautó berendezéseit is meg lehetett nézni. A gyerekek örömmel vetették bele magukat az újraélesztés elsajátításába is. Ami most játéknak tűnt egyszer valakinek az életet jelentheti.

A mentőhelikopter nemcsak a gyermekeket, a felnőtteket is érdekelte. Fotó: Kovács Erika

Minden mentőhelikopterbe kell legalább 2 egység nullás vér

A mentőhelikopter tett egy kört a Kossuth tér felett, majd a tér kövezetén landolt. A nem mindennapi műveletet nagyon sok gyermek és felnőtt kísérte figyelemmel, sőt még egy 40 fős Jobbágyiból érkezett turistacsoport is rácsodálkozott.

– A szentesi légibázis mentőhelikoptere most innen, a Kossuth térről látja el az ügyeleti feladatokat. Reméljük 17 óra előtt, akkor ér véget a véradás, nem kell felszállnia, innen repülhet vissza a személyzet Szentes határába – mondta Méri Tamás, az idén 10 éves Magyar Légimentésért Közhasznú Alapítvány önkéntese. Kiemelte, a rendezvény mottója az is lehetne, hogy minden mentőhelikopteren szükséges 2 egység nullás vér.

– Ezt elég nehéz biztosítani, pedig nagyon fontos, mert jelentősen megnöveli a mentésre szorulók túlélési esélyeit. Az ország mind a hét légibázissal rendelkező településén, Budaörsön, Balatonfüreden, Debrecenben, Miskolcon, Pakson, Keszthelyen és Szentesen is egy időben zajlik a véradónap. Ez egy házi verseny is közöttünk, reméljük, Szentesre jön el a legtöbb véradó – mondta az önkéntes. Természetesen nemcsak nullás vérrel rendelkező donorokat vártak, hanem minden vércsoport képviselőit.