1 órája
A Mentorháló őszi szemesztere Szegeden: új előadók, visszatérő kedvencek és különleges témák
Újabb évad kezdődik azoknak, akik tanulásra, élményre és szórakozásra vágynak Szegeden. A Mentorháló ismét színes programkínálattal várja az érdeklődőket.
Tizenegy előadással várja az érdeklődőket szeptember 9. és december 15. között a több mint 10 éve sikerrel futó Mentorháló programsorozat. Porkoláb Mihály szervező az évadnyitó sajtótájékoztatón elmondta, a szeptember 9-i nyitóelőadás a 180. lesz a rendezvény történetében. Az őszi szemeszterben pedig, ahogy már megszokhattuk, lesznek új előadók és visszatérő közönségkedvencek is.
Jövő kedden a Gólkirályság című sorozat főszereplője, Lovas Rozi és férje, Horváth János Antal érkeznek, akik a független színházi formáció aktualitásairól, művészetről és inspirációról beszélnek majd. Ismét jön Szegedre Kozma-Vizkeleti Dániel család-pszichoterapeuta, Vámos Miklós író, Tóth Árpád karnagy és Tari Annamária klinikai szakpszichológus. A már jól ismert közönségkedvencek mellett előad majd a tavaly bemutatkozott Kenyeres András sport-mentáltréner, illetve Hangya Balázs agykutató, Camino Steve világutazó, Fülöp Márta versengéskutató, Antalffy Péter standup history előadó és Saly Noémi művészettörténész.
Az előadásokra már közel 2500 jegy elkelt, a legtöbben eddig arra a programra vettek belépőt, ahol arról lesz szó, hogyan tanul és felejt az emberi agy. A Mentorháló eseményeire az IH Rendezvényközpontban vagy online lehet jegyet váltani.
