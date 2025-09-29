szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

16°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

1 órája

Nem sci-fi: mesterséges intelligencia órák indulnak a szegedi sulikban

Címkék#szakképző iskola#mesterséges intelligencia#tantárgy

A második félévtől a szegedi szakképző iskolákban is oktathatják majd a mesterséges intelligenciát. Az oktatók már megkapták a felkészítést az új kurzussal kapcsolatosan.

Delmagyar.hu

Ettől a félévtől hatvan kiválasztott iskolában – köztük három külhoni szakképzési intézményben – a tanrendbe építve bevezették a mesterséges intelligencia kurzust. A cél, hogy februártól minden szakképző iskola tanrendjében szerepeljen ez az oktatás. Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter nemrégiben bejelentette: hatvan oktató részére már tartottak felkészítést, így jelenleg majdnem minden szakképzési centrumban van olyan pedagógus, aki alapismereteket szerzett az MI-ben. Hozzátette, a mesterséges intelligenciát a teljes magyar oktatás részévé kívánják tenni, ezzel is erősítve az ország versenyképességét, így a szakképzést az általános iskolák és a gimnáziumok követik majd. Az általános iskolák első és ötödik évfolyamán, valamint a gimnáziumok kilencedik osztályában szeretnék bevezetni ezt a tananyagot.

Mesterséges intelligencia képzés indul.
A szegedi szakképző iskolákban a diákok már a második félévtől tanulhatják a mesterséges intelligencia alapjait tantárgyként. Illusztráció: Shutterstock

Mesterséges intelligencia oktatás indul a szegedi szakképzőkben

A Szegedi Szakképzési Centrumtól megtudtuk, az irányításuk alatt működő iskolákból már 35 oktató kapott – oktatói továbbképzés keretében – mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzéseket.

– Az ott szerzett ismereteket tudják már kamatoztatni a tanórákon, valamint beépíteni a tanórákba, de önálló tantárgyként való bevezetésére leghamarabb a 2025/2026-os tanév második félévétől kerülhet sor – írták. Hozzátették, fenntartó kérésére szakértőket is delegáltak már az intézményeinkből a témával foglalkozó, bevezetést előkészítő munkacsoportba. A pályaorientáció, beiskolázás segítésére tartottak saját szervezésben képzést a marketingért felelős munkatársaknak a mesterséges intelligencia használatáról a hirdetésekben, reklámkampányokban, ahol további 30 fő kolléga kapott ismereteket az MI használatával kapcsolatban.

Google News 

A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu