Nem sci-fi: mesterséges intelligencia órák indulnak a szegedi sulikban

Ettől a félévtől hatvan kiválasztott iskolában – köztük három külhoni szakképzési intézményben – a tanrendbe építve bevezették a mesterséges intelligencia kurzust. A cél, hogy februártól minden szakképző iskola tanrendjében szerepeljen ez az oktatás. Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter nemrégiben bejelentette: hatvan oktató részére már tartottak felkészítést, így jelenleg majdnem minden szakképzési centrumban van olyan pedagógus, aki alapismereteket szerzett az MI-ben. Hozzátette, a mesterséges intelligenciát a teljes magyar oktatás részévé kívánják tenni, ezzel is erősítve az ország versenyképességét, így a szakképzést az általános iskolák és a gimnáziumok követik majd. Az általános iskolák első és ötödik évfolyamán, valamint a gimnáziumok kilencedik osztályában szeretnék bevezetni ezt a tananyagot.

A szegedi szakképző iskolákban a diákok már a második félévtől tanulhatják a mesterséges intelligencia alapjait tantárgyként. Illusztráció: Shutterstock

Mesterséges intelligencia oktatás indul a szegedi szakképzőkben

A Szegedi Szakképzési Centrumtól megtudtuk, az irányításuk alatt működő iskolákból már 35 oktató kapott – oktatói továbbképzés keretében – mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzéseket.

– Az ott szerzett ismereteket tudják már kamatoztatni a tanórákon, valamint beépíteni a tanórákba, de önálló tantárgyként való bevezetésére leghamarabb a 2025/2026-os tanév második félévétől kerülhet sor – írták. Hozzátették, fenntartó kérésére szakértőket is delegáltak már az intézményeinkből a témával foglalkozó, bevezetést előkészítő munkacsoportba. A pályaorientáció, beiskolázás segítésére tartottak saját szervezésben képzést a marketingért felelős munkatársaknak a mesterséges intelligencia használatáról a hirdetésekben, reklámkampányokban, ahol további 30 fő kolléga kapott ismereteket az MI használatával kapcsolatban.