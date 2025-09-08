Rekord: 300 új hallgatóval indult a tanév a vásárhelyi mezőgazdasági karon

A mezőgazdasági kar legnépszerűbb szakja idén is a mezőgazdasági mérnök alapképzés.

A Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara ünnepi tanácsüléssel kezdte meg az új tanévet. Fotó: Kovács Erika

20 új külföldi hallgató is tanul Vásárhelyen

Az ünnepségen Dr. habil. Komarek Levente, az SZTE Mezőgazdasági Karának oktatási dékánhelyettese ismertette a kar beiskolázási adatait. A 2025. évi általános és pótfelvételi eljárás, valamint a nemzetközi felvételi eljárás végén 253 hallgató nyert felvételt a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karára, alapképzésre és felsőoktatási szakképzésre nappali, illetve levelező tagozaton. Közülük 20 külföldi hallgató felvételizett eredményesen az SZTE Mezőgazdasági Kar angol nyelvű mezőgazdasági mérnöki alapképzésére. Ők Kína, Laosz, Oroszország, Kazahsztán, Üzbegisztán, India, Banglades, Algéria, Marokkó, Egyiptom és Ghána területéről érkeznek Hódmezővásárhelyre. A graduális képzések mellett posztgraduális képzéseket is indítanak 2025 szeptemberétől, így mintegy háromszáz új hallgatóval kezdődhet meg a 2025/2026-os tanév.

Optimistán kezdődik az új tanév a mezőgazdasági karon

Az ünnepi tanácsülésen Dr. habil. Mikó Edit, az SZTE Mezőgazdasági Kar dékánja köszöntötte az új hallgatókat. Az eseményt megelőző sajtótájékoztatón a dékán hangsúlyozta, optimistán látja az idei tanévet is.

– Ennek oka, hogy mindig van érdeklődés a mezőgazdaság iránt. A hozzánk kerülő fiatalok tudják, hogy mit vállalnak a hivatásválasztásukkal. Mi pedig igyekszünk a legjobb tudásunkat átadni nekik. Idén nem indítottak új szakot. A legnépszerűbb szakjuk a mezőgazdasági mérnök alapképzés, de sokan jelentkeztek gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, illetve agrár- és üzleti digitalizáció alapképzésre is. A vadgazda mérnök szakra idén többen jelentkeztek levelezőre, mint nappali tagozatra.

Akikre büszkék lehetnek

A tanévnyitó ünnepi tanácsülésen az elsőévesek fogadalmat tettek, majd a gólyák a dékán elé járultak, aki kézfogással fogadta őket hallgatóvá. Az elsőéveseket Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely is köszöntötte.

A rendezvényen jubileumi díszokleveleket is átadtak, köszöntötték a Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjat elnyert hallgatókat, valamint azokat az oktatókat is, akik új kinevezést vehettek át.