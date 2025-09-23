Kié lesz az irányítás? Külföldi szakértők keresnek választ a migráció kihívásaira

Európa tíz éve nyögi a tömeges illegális migráció következményeit. Miközben a Nyugat a befogadást hirdette, Magyarország már 2015-ben is a migráció jelentette veszélyekre hívta fel a figyelmet, amiért számos kritika érte: politikai támadások kereszttüzébe került az Európai Parlamentben és más tagállamok részéről, kötelezettszegési eljárás indult, és ma is pénzbüntetés fizetünk a migrációkritikus politikánk miatt, annak ellenére, hogy az Európai Parlamentben és a nemzeti törvényhozásokban is megerősödtek az illegális migrációellenes politikai erők.

A szegedi konferencia középpontjában a migráció és az uniós határvédelem áll. Archív fotó: Karnok Csaba

Szegedi konferencia migráció szakértőkkel

Milyen válaszok adhatók a jelenlegi kihívásokra? Hányan fognak még útra kelni Európa fele a Közel-Keletről és Afrikából? Milyen reményei lehetnek az uniós állampolgároknak, hogy visszaszerzik a kontrollt határaik felett? Milyen sikeres példákat látunk az Atlanti-óceán másik oldalán, az Egyesült Államokban Donald Trump alatt? A Migrációkutató Intézet által szervezett, kétnapos konferencia meghívott szakértői többek között e kérdésekre is választ adnak az érdeklődők számára.

Szeptember 24-én, 9 órakor az MCC Szegedi Képzési Központjában kezdődő rendezvényen bemutatják az MCC és a francia l'Observatoire de l'immigration et de la démographie kutatóközpont közös, Take Back Control – the Renationalisation of the EU Migration and Asylum Policy című dokumentumát, amely a döntéshozók számára összefoglalja azokat a javaslatokat, miként szerezhetjük vissza az ellenőrzést határaink és bevándorláspolitikánk felett. A migrációkritikus politikusok, kutatók és szervezetek szegedi találkozója egyben arra is lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők találkozzanak a Migrációkutató Intézet által – amerikai, francia és izraeli think tankekkel együtt –, két éve alapított Bevándorláskutatás Nemzetközi Hálózatának tagjaival, amelyhez azóta spanyol, brit és holland kutatók is csatlakoztak, illetve megismerhessék a szervezet eddig elért eredményeit.

Az angol nyelvű konferencián a magyar nyelvű szinkrontolmácsolás is biztosított lesz.