Röszke öröksége: 10 év alatt megváltozott a migráns helyzet

Tíz éve történt, hogy szeptember 16-án erőszakba torkollott a migránsok és a röszkei határt védő rendőrök összecsapása. 2015 nyarán egyre nagyobb számban érkeztek az illegális bevándorlók Magyarország déli határához, amelynél végül kerítés épült, amelynek átlépése szeptembertől bűncselekménynek számított.

Migráns összecsapás a röszkei határnál 2015-ben. Fotó: DM

A nevezetes napon már több ezres tömeg követelte, hogy beengedjék őket az országba. Délután ez a helyzet eszkalálódott: a kaput áttörték, a rendőröket kövekkel, botokkal és égő gumikalapokkal dobálták, akik könnygázzal és vízágyúval válaszoltak.

Több száz migráns, köztük gyerekek, és mintegy húsz rendőr sérült meg az összecsapás során. A helyszínen 22 embert állítottak elő, többen börtönbüntetést kaptak és kiutasították őket az országból.

Az illegális bevándorlók

Fotós kollégánk a visszaemlékezésében megemlíti, hogy sajnálta őket, főleg a gyerekeket és családokat, de feltűnt neki, hogy a migránsok között sok a fiatal, életerős, egyedülálló férfi, akiknél általában sok pénz volt. Edzettek voltak, gyorsan, szinte erőltetett menetben haladtak, alig tudták tartani velük a tempót, mikor együtt meneteltek velük.

Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója is ezt erősítette meg a Magyar Nemzetnek a 2015-ös események kapcsán. A családok és gyerekek között rengeteg erős férfi vegyült el.

Az, hogy Magyarország felépítette a határkerítést, azért volt fontos, mert „társadalmi kísérleteket ilyen léptékben felelőtlenség folytatni” – szögezte le Marsai Viktor.

Ez egy nagyon helyes felismerés volt akkor is Magyarország részéről, vagy mondjuk Lengyelország részéről, hiszen voltak más tagállamok is, akik látták azt, hogy ebből problémák lehetnek. Azóta egyre inkább látszik az, hogy egyre többen jönnek erre rá, még akkor is, hogyha nyilván soha nem fogják sokan elismerni, hogy Magyarországnak igaza volt 2015–16-ban

Migráns helyzet manapság

Hozzátette, hogy az elmúlt tíz évben ez jelentősen megváltozott, most a nyugat-balkáni útvonalon jövők legalább 90 százaléka fiatal férfi, de nem véletlen hogy ők jönnek.

Ők azok, akiket a családok, a barátok előreküldenek, mert tudják azt, hogy ez egy veszélyes út, és a fiatal férfiak rendelkeznek olyan vállalkozó szellemmel, hogy ennek nekivágjanak

A szakértő szerint ez jelzi azt is, hogy míg 2015-ben nagy számban voltak menekültek is az érkezők között, addig mára alapvetően gazdasági okból vágnak neki az európai útnak. Az, hogy többségében fiatal férfiak jönnek, komoly terhet ró a fogadó országokra – hívta fel a figyelmet Marsai Viktor.