Kiderült: ez az ital juttatja a legtöbb mikroműanyagot a szervezetünkbe

Kutatást végzett a Birmingham-i Egyetem az emberek által italokkal elfogyasztott mikroműanyagokkal kapcsolatosan. Összesen 155 italmintát elemeztek, hogy kiderítsék, ezekkel mennyi káros anyagot juttatnak a szervezetükbe a brit felnőttek. Kutatások szerint a mikroműanyagok hozzájárulhatnak gyulladások kialakulásához, a bélflóra felborulásához, hormonális problémákhoz, májkárosodáshoz vagy a gyengébb védekezőképességhez, illetve és növelhetik a fejlődési rendellenességek kockázatát. Bár az ok-okozati összefüggés nem állapítható meg egyértelműen a mikroműanyag bevitel és a különböző egészségügyi problémák között - ezért is lehet még ezekbe csomagolni az élelmiszereket - mivel méretük miatt könnyebben átjuthatnak a biológiai gátakon, például a vér-agy gáton vagy a placentán, az biztos, hogy nagy kockázatot jelentenek. Ráadásul lassú lebomlásuk miatt nem eltávolíthatóak a szervezetből, márpedig a 150 mikrométernél kisebbek nem ürülnek ki természetes módon, hanem felszívódnak. Érdemes tehát tisztában lennni azzal, mi az, amit érdemes kerülni.

A műanyag csomagolású forró italokkal jut a legtöbb mikroműanyag a szervezetünkbe. Illusztráció: Shutterstock

Az italcsomagolásokból kerül a szervezetünkbe a legtöbb mikroműanyag

A szakemberek megállapították, hogy a mikroműanyagok leginkább az italok csomagolásából és a gyártási folyamatból kerülhettek a termékbe. A meleg italokban jelentősen magasabb volt a mikroműanyag-koncentráció. Egy liter forró teában átlagosan nagyjából 60 darab mikroműanyag részecske található, ez bizonyult a legszennyezettebb italnak a vizsgálatok közül. Egy liter forró kávéban átlagosan 43 mikroműanyag volt kimutatható, a jeges kávében ez a szám 37 volt. A meleg italok esetében a hőmérséklet miatt lettek magasabbak az értékek, mert a hő gyorsítja a műanyag-leolvadást vagy leoldódást a csomagolóanyagokról. A gyümölcslevek, üdítők, energiaitalok esetén ez a szám 30 mikroműanyag alá esik.

Több mint 100 mikrorészecskét iszunk meg naponta

Az eredmények szerint a nők naponta testtömeg-kilogrammonként kb. 1,7 darab mikroműanyagot nyelnek le italokkal, a férfiak pedig kb. 1,6-ot. Ez egy 70 kilós embernél csak az italokon keresztül naponta több mint 100 mikroműanyag részecske elfogyasztását jelenti. Természetesen a kutatás azt feltételezi, hogy a forró italokat, melyekben ilyen magad a mikroműanyag-koncentráció, műanyag csomagolásból fogyasztják. Érdemes tehát kerülni ezt a megoldást, és a kávét, teát porcelán vagy üveg bögréből, illetve fém termoszból javasolt meginni. Így ugyanis a csomagolóanyag nem tud oldódni.