Veszélyes fák

16 perce

Kidőlt egy hatalmas fa Mindszenten

Címkék#fa#fakivágás#kerékpárút

Mindszenten kidőlt egy nagy fa a polgármesteri hivatal előtti parkban. Még nagy vihar sem volt, a fa mégis megadta magát, egy padra zuhant és a kerékpárútra. Szerencse, hogy éppen akkor senki sem járt arra Mindszenten.

Kovács Erika

Mindszent híres a hatalmas fáiról, amik egy része már igen koros. Gémes László polgármester elmondta, már több fán végeztek beavatkozásokat, amiket muszáj volt, kivágták, amiket lehetett megmentettek.

Mindszenten egy hatalmas fa dőlt ki.
A fa a polgármesteri hivatal előtti téren adta meg magát. Akár nagy baj is lehetett volna belőle. Fotó forrása: Gémes László

Gémes László: Hozzáláttunk a beteg fák visszavágásához, kivágásához

– Tavaly október óta vagyok polgármester. Már ősszel megkezdtük és télen folytattuk a beteg fák gyérítését, visszavágását, kivágását. A képviselő-testületi ellenzék tiltakozott, hogy szakértőt kell hívni, anélkül nem lehet kivágni a fákat, úgyhogy meg is torpant a munka egy pillanatra. Szerencsére számos beteg fát kiszedtünk és a július 7-i nagy vihar a településen nem okozott akkora kárt, mint amekkorát okozhatott volna, ha nem végezzük el azokat a beavatkozásokat – mondta megkeresésünkre Gémes László polgármester.

A polgármester erdész-technikus is

– A csütörtöki eset is bizonyítja, hogy munkát folytatni kell. Nem érdekel az sem, ha feljelentenek az ellenzéki képviselők! Sem emberéletet, sem anyagi kárt nem kockáztatok! Most éppen a művelődési háznál vagyok, itt is van egy hatalmas fa, aminek az egyik ága a művelődési ház fölé lég, egy másik pedig elszáradt. Ehhez nem kell több százezer forintért szakértő, ezeket az ágakat le kell vágni, nincs mese! – mondta Gémes László, Mindszent polgármestere. Hozzátette, erdész-technikus végzettsége is van, meg tudja ítélni egy fáról, hogy túlkoros, vagy beteg.

Mindszent fáit megmentenék

A város híres arról, hogy rengeteg fája van, amik egy része már elöregedett. Gémes László hangsúlyozta, a fák megmentése a cél, amit lehet, hogy a visszavágással el tudnak érni.

– Ha például egy platán ágait visszavágjuk, attól nem lesz baja. Lehet, hogy akkor egy kicsit furcsán néz ki, de néhány év alatt ez kompenzálódik, szépen formázódik, sűrűsödik a koronája.

 

