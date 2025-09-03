Három város, három tragédia: a szegedi és gyulai lányok után most a miskei Hannát gyászolja az ország

Egyszer elvesztettem a kislányom körülbelül 3 percre. A Balatonon történt, rajta felejtettem a szemem a kirakatban egy piros cipőn. Ez az 5 másodperc elég volt ahhoz, hogy a kismotorjával együtt kámforrá váljon. Megjártam a pokol minden bugyrát, amíg az utca végén, a zebra előtt végre megtaláltam. Ült a kismotorján, hátrafelé nézett, várt, hogy utolérjem és mosolygott rám. Ebből egy családi történet lett, amin már csak nevetünk, de engem a mai napig kiver a víz, ha eszembe jut az a 3 perc, mert az alatt is bármi előfordulhatott volna. Sajnos több olyan eset is történt az elmúlt évtizedekben, amikor lányok, kislányok tűntek el.

Az eltűnt miskei kislány holttestét hétfőn este találták meg. Azóta elfogták a feltételezett gyilkosát is. Illusztráció: Shutterstock

Farkas Helga tetemét nem találták meg

Farkas Helgát látásból ismertem, hiszen egy városban éltünk. Ő ezer szállal kötődött Szegedhez is. Felfogni nem tudom, min mehettek át Helga szülei, miután 1991-ben elrabolták a lányukat. Bizonytalanság, remény, a lélek pokoli fájdalma... Még egy szál virágot sem vihettek a gyermekük sírjára.

A gyulai kislány gyilkosa nem került elő

A gyulai Szathmáry Nikolettet a táncórájáról hazafelé rabolta el valaki. A 7 és fél éves kislány zsákba kötött földi maradványaira csatornatisztító munkások találtak rá 3 évvel később. Édesanyjával többször volt interjúm, több emléksétán is részt vettem és Nikolett temetésén is ott voltam. Láttam, hogyan szenvedtek a szülő. A kislány gyilkosa sohasem került elő. Azért remélem, a jó Isten hosszú és fájdalmas büntetést rótt ki rá.

Kicsi Hanna, nyugodj békében!

Most egy pici, miskei lányt gyászol a világ. Egy angyali kis szöszit. Megfeszített erőkkel keresték a kicsit, de sajnos már csak a holttestét találták meg a rendőrök rongyokba csavarva, egy kereszt mellett, a szemétdombon. Hannácskát megölték. Az emberöléssel a mostoháját gyanúsítják, aki azóta rendőrkézre került. A miskeiek szerint szerencséje volt, hogy a rendőrök találták meg, ők is keresték, botokkal, machetékkel. Végül a saját apja adta fel a férfit.

Ne tapasztaljuk meg soha, min megy át most a kicsi Hanna a családja…