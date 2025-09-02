Tragédia Miskén: elfogták a kislány ügyében gyanúsított személyt

Szeptember 1-jén a Kalocsai Rendőrkapitányság körözést rendelt el egy 22 hónapos, miskei kislány eltűnése ügyében. A gyermek az otthonából tűnt el hétfő reggel, a felkutatásában rendőrök, polgárőrök, speciális kutató-mentő egységek és önkéntesek vettek részt.

Elfogták a rendőrök a miskei kislány gyilkosát Forrás: police.hu

Az eltűnt miskei kislány tragédiája

Az esti órákban azonban tragikus végkimenetel történt: a kislány holtan került elő. Az eset körülményeit a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés gyanújával vizsgálja és körözést rendelt el a nevelőapa ellen.

A 24 éves J. Dávid a tragédia után elmenekült. A hatóságok kiemelt erőkkel kezdték el keresni, majd szeptember 2-án, 11 órakor fogták el az egységek a férfit Miske területén.

