1 órája
Videón, ahogy elfogják a 22 hónapos miskei kislány feltételezett gyilkosát
Hétfő reggel eltűnt Hanna Miskén az otthonából. A mindössze 22 hónapos miskei kislány tragédiája megrázta a települést, a rendőrség és önkéntesek egész nap keresték. Kedd délelőtt a gyilkossággal gyanúsított férfit sikeresen elkapták.
Hétfő reggel érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, miszerint eltűnt Hanna, a mindössze 22 hónapos miskei kislány. A településen hatalmas összefogással kezdték el a keresést. Rendőrök, önkéntesek, kutyás mentőalakulatok és drónok is kutatták a kislányt. Később kiderült, hogy Hanna gyilkosság áldozata lett, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság késő éjszaka hivatalosan is megerősített.
A miskei kislány halálával gyanúsítják
A gyilkossággal a kislány nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki különös módon szintén eltűnt a kislány eltűnése után. A rendőrség körözést adott ki a férfi ellen, akit végül kedd délben saját apja jelentette fel. A kommandósok egy lakatlan házban fogták el Miskén, mindössze kétszáz méterre attól a helytől, ahol a kislány holttestét elrejtette.
A rendőrségi akcióról a videót, a megrázó tragédia részleteiről és a történtek hátteréről a baon.hu cikkeiben olvashatnak.
Borzalmas tragédia: ezt a férfit keresi a rendőrség a 22 hónapos kislány halála miatt
Borzalmas tragédia: ezt a férfit keresi a rendőrség a 22 hónapos kislány halála miatt