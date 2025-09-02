Videón, ahogy elfogják a 22 hónapos miskei kislány feltételezett gyilkosát

Hétfő reggel érkezett a bejelentés a hatóságokhoz, miszerint eltűnt Hanna, a mindössze 22 hónapos miskei kislány. A településen hatalmas összefogással kezdték el a keresést. Rendőrök, önkéntesek, kutyás mentőalakulatok és drónok is kutatták a kislányt. Később kiderült, hogy Hanna gyilkosság áldozata lett, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság késő éjszaka hivatalosan is megerősített.

A miskei kislány feltételezett gyilkosát egy elhagyatott házban fogták el. Fotó: police.hu

A miskei kislány halálával gyanúsítják

A gyilkossággal a kislány nevelőapját, J. Dávidot gyanúsították, aki különös módon szintén eltűnt a kislány eltűnése után. A rendőrség körözést adott ki a férfi ellen, akit végül kedd délben saját apja jelentette fel. A kommandósok egy lakatlan házban fogták el Miskén, mindössze kétszáz méterre attól a helytől, ahol a kislány holttestét elrejtette.

A rendőrségi akcióról a videót, a megrázó tragédia részleteiről és a történtek hátteréről a baon.hu cikkeiben olvashatnak.