Életveszélyben a mocsári teknősök kicsinyei, ragadozók vadásznak rájuk a Maros-ártérben

Még a nyár elején jelezte egy olvasónk, hogy egy esti sétája alkalmával szemtanúja volt annak, ahogyan lerakja tojásait a homokba egy mocsári teknős. Ez azért volt különleges élmény számára, mert a Maros-parti strand fövenyén történt. A dolog ugyanakkor nem meglepő, hiszen a hüllő mocsár, víz közelében, például a Maros ártéri erdejében él. Olvasónk az állatot nem akarta megzavarni, ezért csak a távolból figyelte, fotót sem készített róla. Szerencsére az esti órán rajta kívül senki sem volt a strandon.

Mocsári teknős halad át az úttesten. Fotó: Szegedi Fruzsina

A mocsári teknős élete nehezen indul

A Körös-Maros Nemzeti Park honlapján most közölte: a mocsári teknősök kicsinyei mostanában kelnek ki tojásaikból. Mint a Körös-Maros Nemzeti Park honlapján olvasható, Magyarországon a védett mocsári teknős az egyetlen őshonos teknősfaj. A tojásokat május végén, júniusban, a párzást követően rakja le a nőstény. Vizeletével fellazítja a talajt, így kaparja ki az üreget, ahová a 2 és fél-3 centis, hosszúkás tojásokat elrejti. A nagyjából kétszáz forintos méretű utódok ösztönösen megérzik a víz közelségét, s elkezdenek visszavándorolni arra a helyre, ahonnan az anyjuk jött. Ugyanakkor a tojások nagy része ki sem kel, mert a fészkeket rókák és vaddisznók fosztogatják, a frissen kikelt állatokra pedig út közben kócsagok, gémek, sirályok és gólyák lesnek rájuk.