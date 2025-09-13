szeptember 13., szombat

Sokáig zárva volt

2 órája

Ismét tankolhatunk Szeged egyik kedvenc benzinkutján

A Makkosházi körúti MOL kút a tartályokkal kapcsolatos munkálatok idejére zárva tartott, de szombattól ismét várja az autósokat.

Munkatársunktól

Augusztus 25-én zárták le a Makkosházi körút 6. szám alatt található MOL benzinkutat a járművezetők elől, ugyanis tartálymunkálatokat végeztek a helyszínen – írja a Webrádió.

Újra nyílt a MOL kút Szegeden.
Újra megnyílt a Makkosházi MOL kút. Fotó: Webrádió

A munkálatok idején az üzemanyagszolgáltatás szünetelt, de a bolt továbbra is nyitva állt a vásárlók előtt. Mivel a felújítás a tervezett időben befejeződött, szombattól a járművezetők ismét teljes körűen használhatják a Makkosházi körúti MOL kutat.

