A városi dugók réme és a szervizek rémálma, ilyen kompromisszum a mopedautó

Kicsi, könnyű a parkolás vele, és 16 éves kortól is vezethető. Mégis, alig találkozunk mopedautóval a hazai utakon. Bár első ránézésre biztonságos miniautónak tűnik, a szakértők szerint inkább motorkerékpárnak számít karosszériával, amely fenntartásában és használatában is komoly kompromisszumokat kíván. Mutatjuk, miért nem a legjobb választás autónak.

Berecz Blanka

Kicsik, lassan gurulnak, de álom velük parkolni. A mopedautók – hivatalos besorolásuk szerint könnyű és nehéz besorolású négykerekű segédmotoros járművek – évek óta közlekednek a hazai utakon, mégis viszonylag ritkán találkozunk velük. Miniautónak számítanak, de a jogszabályok és a használatuk alapján sokkal inkább a motorkerékpár rokonaként tekinthetők. 

mopedautó
Képaláírás: A mopedautó nem elterjedt hazánkban, de a szabályok rá is érvényesek. Illusztráció: Shutterstock

Ezek a mopedautó szabályai

Mopedautót vezetni legalább AM kategóriás jogosítvánnyal lehet, amelyet már 16 éves kortól megszerezhetünk. A B kategóriás jogosítvány ugyanúgy engedélyt ad vezetésére, ráadásul azzal a nehezebb, az úgynevezett L7e típus sofőrje is lehetünk. A jármű forgalomba helyezéséhez forgalmi engedély, rendszám és kötelező biztosítás szükséges. A mopedautóban is kötelező a biztonsági öv, a világítás, az irányjelző és a visszapillantó tükör, vagyis hasonló felszereltséggel kell rendelkeznie, mint egy személyautónak. A bukósisak nem kötelező, mert az utastér zárt.

A mopedautó vezetői sem mentesülnek a KRESZ szabályai alól. Ugyanazok a közlekedési szabályok vonatkoznak rájuk, mint bármely más járműre. Kötelező indexelni, elsőbbséget adni és megállni a STOP táblánál. A sebesség azonban jelentősen korlátozott, a legtöbb típus ugyanis maximum 45 kilométer/óra sebességgel közlekedhet. Ahogyan Benke Csaba, a Magyar Autóklub területi igazgatója lapunknak elmondta, a járművek tömege nem haladhatja meg a 380 kilogrammot, motorjuk általában 50 köbcentis, benzines vagy más, és legfeljebb 4 kW teljesítményű erőforrás hajtja őket. Műszaki vizsga nem kötelező, így ebből a szempontból is hasonlítanak a segédmotoros kerékpárokhoz.

Benke Csaba szerint a mopedautók zárt tere és felépítése biztonságérzetet kelthet a sofőrökben, ám ez téves. Egy ütközés során jóval sérülékenyebbek, mint a hagyományos autók, hiszen szerkezetük gyengébb, energiaelnyelő zónáik alig vannak.

– Valójában inkább motorkerékpárként kell tekinteni rájuk, némi karosszériával körülvéve – mondta a területi igazgató.

Ezért nem népszerűek hazánkban

A nagy kérdés az, hogy vajon miért nem terjedtek el jobban Magyarországon. Bár a kétezres évek elején egyes kedvezmények, például biztosítási vagy súlyadó-kedvezmény miatt, volt némi fellendülés a mopedautók iránt, ám mára sokkal kevesebb közlekedik belőlük. Ennek Benke Csaba szerint több oka is lehet. Magas a fenntartási költségük, az alkatrészek sokkal drágábbak, mint a normál autóké. Nehezen beszerezhető alkatrésszel rendelkeznek, kevés szerviz vállalja a mopedautók javítását. Használhatóságuk korlátozott, mivel a lassú haladásuk miatt főleg városban vagy rövidebb távokra alkalmasak. Végül pedig az üzemanyagtakarékosság szempontjából sem kiemelkedőek.

Benke Csaba hozzátette, hogy Nyugat-Európában valamivel népszerűbbek, de itthon nem sikerült ismertté tenni őket. Az autógyártók sem fordítanak sok energiát a fejlesztésükre, így sem a műszaki paraméterekben, sem a kényelemben, sem az üzembiztonságban nem tudják felvenni a versenyt a hagyományos autókkal.

 

