Nem mindennapi látvány: ritka pávapár bukkant fel a mórahalmi vásáron – galériával

A mórahalmi kirakodó- és állatvásár hosszú évek óta a térség egyik legnépszerűbb forgataga. A hagyományos portékák, kézműves termékek és háztáji finomságok mellett szinte mindig akad valami meglepő – a szeptemberi vásárban sem volt ez másként. Most azonban nemcsak a vásárlók és árusok nyüzsgése keltette fel a figyelmet, hanem egy különleges madárpár is.

A mórahalmi vásár évtizedek óta a térség egyik legnépszerűbb forgatagának számít. Fotó: Török János

Ilyen volt a mórahalmi vásár

Hosszan sorakozó autók, dobozokba ömlesztett portékák és hatalmas embertömeg jellemezte a vásári kavalkádot. A kínálatban lovas felszerelések, horgászati eszközök, elektronikai holmik, ruhaneműk is akadtak – nehéz lenne olyan terméket mondani, amit ne találtunk volna meg a forgatagban.

Sikertelen eladások, ám annál több nézelődő a jellemző

– Nagyon változó, hogy éppen milyen egy piac. Ez a mai nem túl sikeres, nem megy valami jól – mondta egy malacokat árusító férfi.

Egy másik árus, aki kacsákat, libákat és pulykákat hozott, szintén az alacsony keresletre panaszkodott:

– Kevesen vásárolnak, inkább csak nézelődnek az emberek – mondta.

A kisebb szárnyasok mellett nagyobb haszonállatokat is tart, ám azokat nem hozza ki.

– Vannak mangalicáim és szamaraim is, de nincs nagy rájuk a kereslet. Kiírtam a telefonszámomat, hátha így akad érdeklődő – tette hozzá.