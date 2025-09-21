18 perce
Nem mindennapi látvány: ritka pávapár bukkant fel a mórahalmi vásáron – galériával
Újabb vasárnap, mégis a már jól megszokott vásárhangulat fogadta a látogatókat. Ezúttal a mórahalmi vásárban néztünk körül, milyen izgalmas vásárfiák után kutathatunk.
A mórahalmi kirakodó- és állatvásár hosszú évek óta a térség egyik legnépszerűbb forgataga. A hagyományos portékák, kézműves termékek és háztáji finomságok mellett szinte mindig akad valami meglepő – a szeptemberi vásárban sem volt ez másként. Most azonban nemcsak a vásárlók és árusok nyüzsgése keltette fel a figyelmet, hanem egy különleges madárpár is.
Ilyen volt a mórahalmi vásár
Hosszan sorakozó autók, dobozokba ömlesztett portékák és hatalmas embertömeg jellemezte a vásári kavalkádot. A kínálatban lovas felszerelések, horgászati eszközök, elektronikai holmik, ruhaneműk is akadtak – nehéz lenne olyan terméket mondani, amit ne találtunk volna meg a forgatagban.
Sikertelen eladások, ám annál több nézelődő a jellemző
– Nagyon változó, hogy éppen milyen egy piac. Ez a mai nem túl sikeres, nem megy valami jól – mondta egy malacokat árusító férfi.
Egy másik árus, aki kacsákat, libákat és pulykákat hozott, szintén az alacsony keresletre panaszkodott:
– Kevesen vásárolnak, inkább csak nézelődnek az emberek – mondta.
A kisebb szárnyasok mellett nagyobb haszonállatokat is tart, ám azokat nem hozza ki.
– Vannak mangalicáim és szamaraim is, de nincs nagy rájuk a kereslet. Kiírtam a telefonszámomat, hátha így akad érdeklődő – tette hozzá.
Képekben a vasárnapi mórahalmi vásárFotók: Török János
Fehérben pompázó madárpár volt a mostani vásár fénypontja
Természetesen most is találkoztunk tyúkokat, libákat és más baromfit árusító kofákkal, de kétségtelenül a fehér pávapár volt a nap legkülönlegesebb látványossága.
– Ezek a pávák nem albinók, hanem egy külön fajtát képviselnek. Ugyanolyanok, mint a hagyományosak, csak ritkábbak és sokkal drágábbak – magyarázta egy árus. – Többen csak megcsodálják őket, de komoly vevő alig akad. Lehet, hogy belépőt kellene szednem a nézelődésért, talán akkor nőne a bevételem – tette hozzá tréfásan.
Nőtt azon kofák száma, akik más megyéből érkeztek
A vásárban töltött idő alatt több kofával is beszélgettünk, és kiderült, hogy sokan nem helyiek, hanem távolabbról érkeznek. A legtöbben Bács-Kiskun vármegye különböző településeiről jöttek, például Szankról, Hajósról vagy Kiskunhalasról.
