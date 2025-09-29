Tánc és taps fogadta a Villeroy & Boch mosdófelújítását a vásárhelyi gyerekektől – galériával

A Villeroy & Boch Magyarország Kft. az alapítása 50. évfordulóján határozta el, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében minden évben felújít egy óvodai mosdót. A Szabadság téri Óvodába járó kisgyerekeknek hatalmas örömet jelentett a mosdófelújítás.

Ebben a mosdóban örömmel mosnak kezet a gyerekek. Fotó: Kovács Erika

Hat hét alatt készült el a mosdófelújítás

A hat hétig tartó nyári szünetben egy, a teljes óvoda által használt mosdót varázsolta újjá a vásárhelyi porcelángyár. A hat kézmosót, hét WC-t, két piszoárt tartalmazó mosdó tervezésekor figyeltek arra, hogy a mosdó gyermekeknek készül, ezért színekben gazdag, könnyen használható megoldásokban gondolkoztak. Fontos volt a fenntarthatóság is, ezért víztakarékos megoldásokat alkalmaztak.

Társadalmi felelősségvállalás: tíz éve kezdődött a projekt

A gyerekek már augusztus közepén birtokba vehették a kis mosdókat, az ünnepélyes átadást pedig szeptember 29-én rendezték meg, ahol az óvodások szép tánccal és versekkel köszönték meg a Villeroy & Boch Magyarország Kft. óvodájuknak szóló ajándékát.

– A projekt legizgalmasabb része, amikor a kicsik a szünet utáni első nap meglátják a változást. Azonnal kaptunk tőlük visszajelzést, nagyon tetszett nekik – mondta Fehér Erzsébet, a Villeroy & Boch Magyarország Kft. kommunikációs és marketingvezetője.

– A munkát mindig nyáron végezzük, amikor nincsenek itt a gyermekek, hiszen a legtöbb óvodának csak 1 vizesblokkja van. A program 10 évre nyílik vissza, még Almási István polgármester úrral indítottuk el. Márki-Zay Péterrel folytattuk. A soron következő óvodára a város tesz javaslatot. Tíz éve magam sem gondoltam volna, hogy ilyen hosszú időre szóló program lesz. Eddig négy óvoda mosdóit alakítottuk át, tettük szebbé, jobbá és ez az ötödik ünnepségünk – mondta Hideg Gábor, a 650 főt foglalkoztató, 28 milliárd forint árbevételű, fürdőszobai berendezéseket gyártó hódmezővásárhelyi Villeroy & Boch Magyarország Kft. ügyvezetője, kiemelve, hogy a társadalmi felelősségvállalás jegyében végzik a mosdófelújításokat és örülnek, ha a kis használók örömüket lelik benne.