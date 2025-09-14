Beszólt a mosogató háziasszonyoknak, több százan tették helyre a vásárhelyi férfit

Egy Facebook-poszt kavart nagy port Hódmezővásárhelyen. A Hódmezővásárhely-csevegő csoportban a szerző arra szólította fel a háziasszonyokat, hogy mosogatás után ne hagyják a rongyot a mosogató szélén bűzölögni, hanem terítsék ki száradni. Mint írta, a konyhában a higiénia nemcsak szükségszerűség, hanem „művészet” is. A bejegyzéshez egy fotót is mellékelt, amelyen mintaszerűen kiakasztott mosogatórongy látható.

A mosogatórongy körüli vita megosztotta a vásárhelyi kommentelőket. Fotó: Facebook/Hódmezővásárhely - csevegő

Vita a mosogatórongy körül

A hozzászólók egy része teljesen egyetértett a kritikával, szerintük valóban gusztustalan, ha napokig nedves rongy terjeng a mosogató mellett.

A fotón látható rongy, minden csak nem higiénikus. Ilyennel cipőt szoktunk takarítani. Minden más esetre ott a szivacs, vagy a mosogatógép!

– írta az egyik kommentelő.

Többen úgy vélték, a tisztaság a mindennapok alapja, és a rongy rendszeres cseréje vagy kiakasztása a legalapvetőbb háztartási rutin.

Bocs mindenkitől, de ezzel nem lehet (szerintem) mosogatni. Nekem is van, de ezzel csak a kicsapódó vizet szoktam összeszedni. Arra nagyon jó.

Mások viszont élcelődve vagy kifejezetten ingerülten reagáltak. Volt, aki úgy vélte, unalmas dolog ilyen apróságokon fennakadni, mások azt kérdezték, vajon ki kíváncsi a posztoló elismerésére. Többen gúnyolódtak, mondván, ha valakit ennyire zavar, inkább saját maga mossa ki és terítse ki a rongyot, ha annyira zavarja. Elhangzott olyan is, hogy a képen látható darab már inkább a kukába való, míg más hozzászóló viccesen hozzátette:

ha a feleségem így mosogatna, már nem lenne feleségem

Fontos a konyhai higénia

A mosogatórongy körüli vita tehát jóval nagyobbra dagadt, mint amire bárki számított volna. Abban viszont a legtöbben egyetértettek: a konyhai higiénia fontos, csak épp más-más módon közelíti meg mindenki – van, akinek a kiteregetés a megoldás, másnak pedig az, ha egyszerűen kidobja és újat vesz elő.