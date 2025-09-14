szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

26°
+29
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vita

2 órája

Beszólt a mosogató háziasszonyoknak, több százan tették helyre a vásárhelyi férfit

Címkék#háziasszony#rongy#mosogatás#vita

Egy Facebook-poszt komoly vitát indított el egy hódmezővásárhelyi csoportban. A mosogatórongy kapcsán megoszlottak a vélemények: egyesek higiéniai kérdésként tekintenek rá, mások viszont túlzásnak tartják a felvetést.

Delmagyar.hu

Egy Facebook-poszt kavart nagy port Hódmezővásárhelyen. A Hódmezővásárhely-csevegő csoportban a szerző arra szólította fel a háziasszonyokat, hogy mosogatás után ne hagyják a rongyot a mosogató szélén bűzölögni, hanem terítsék ki száradni. Mint írta, a konyhában a higiénia nemcsak szükségszerűség, hanem „művészet” is. A bejegyzéshez egy fotót is mellékelt, amelyen mintaszerűen kiakasztott mosogatórongy látható.

A mosogatórongy körüli vita megosztotta a vásárhelyi kommentelőket. Fotó: Facebook/Hódmezővásárhely - csevegő

Vita a mosogatórongy körül

A hozzászólók egy része teljesen egyetértett a kritikával, szerintük valóban gusztustalan, ha napokig nedves rongy terjeng a mosogató mellett. 

A fotón látható rongy, minden csak nem higiénikus. Ilyennel cipőt szoktunk takarítani. Minden más esetre ott a szivacs, vagy a mosogatógép!

– írta az egyik kommentelő. 

Többen úgy vélték, a tisztaság a mindennapok alapja, és a rongy rendszeres cseréje vagy kiakasztása a legalapvetőbb háztartási rutin. 

Bocs mindenkitől, de ezzel nem lehet (szerintem) mosogatni. Nekem is van, de ezzel csak a kicsapódó vizet szoktam összeszedni. Arra nagyon jó.

Mások viszont élcelődve vagy kifejezetten ingerülten reagáltak. Volt, aki úgy vélte, unalmas dolog ilyen apróságokon fennakadni, mások azt kérdezték, vajon ki kíváncsi a posztoló elismerésére. Többen gúnyolódtak, mondván, ha valakit ennyire zavar, inkább saját maga mossa ki és terítse ki a rongyot, ha annyira zavarja. Elhangzott olyan is, hogy a képen látható darab már inkább a kukába való, míg más hozzászóló viccesen hozzátette: 

ha a feleségem így mosogatna, már nem lenne feleségem

Fontos a konyhai higénia

A mosogatórongy körüli vita tehát jóval nagyobbra dagadt, mint amire bárki számított volna. Abban viszont a legtöbben egyetértettek: a konyhai higiénia fontos, csak épp más-más módon közelíti meg mindenki – van, akinek a kiteregetés a megoldás, másnak pedig az, ha egyszerűen kidobja és újat vesz elő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu