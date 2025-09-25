A József Attila sugárútnál mutatta meg egy motoros, hogyan nem szabad közlekedni – videóval

Ha valaki elcsap a te hülyeséged miatt, akkor remélem nem fogsz megsértődni. Motorozok én is, de azért ennyire lazán nem kéne kezelni a KRESZ-t, ami téged is védene.... – ezzel a szöveggel tett közzé két videót a Szegeden közlekedünk nyilvános Facebook-csoport egyik tagja. A felvételen az látható, amint a Makkosházi körút és József Attila sugárút kereszteződésében nagy lendülettel számtalan szabálytalanságot elkövetve haladt a forgalomban egy motoros.

A motoros viselkedésével veszélyeztette a saját és mások testi épségét is. Illusztráció: Shutterstock

A közlekedésben nap mint nap előfordul, hogy a forgalom lelassul, esetleg teljesen megáll. Ilyenkor a járművek hosszú sora kígyózik, ami sok közlekedőt frusztrálttá, türelmetlenné tesz. A felvételen látható motoros is sietősre vette a figurát. Jól látszik, hogy a zöld jelzésnél a kocsisor mellett, a felezővonalnál előregurul és megelőzi a már éppen elinduló autókat, de ezzel nem ért véget a szabálytalanságok sora. Ezt követően, a kereszteződésen áthaladva a jobb oldalon előzi meg az előtte szabályosan közlekedő személyautót.

A motorosok előzhetnek a piros lámpánál?

Ahogy említettük a fenti esetben a motoros szabálytalanul járt el, hiszen már zöld jelzésnél, a mozgó járművek között a felezővonalon haladt. Ezzel veszélyeztetve saját és mások testi épségét is. De mi a helyzet akkor, ha még piros a lámpa és a járművek állnak?

A KRESZ 36. § (12) bekezdése erre ad egyértelmű választ. A szabály szerint a kétkerekű motorkerékpárok és segédmotoros kerékpárok a megállt járművek mellett vagy között előrehaladhatnak. A kerékpárosoknak pedig a jobb oldalon, az úttest szélén van erre lehetőségük.

Fontos azonban, hogy ez nem korlátlan engedély. Két feltételnek mindenképpen teljesülnie kell:

csak akkor lehet előrehaladni, ha ehhez elegendő hely áll rendelkezésre,

az előregurulás nem akadályozhatja a már irányváltást jelző járműveket.

Röviden: a KRESZ megengedi a sorok közötti vagy melletti előregurulást, de csak körültekintően, a forgalom többi résztvevőjét nem akadályozva. Ez egy apró könnyítés, ami a motorosoknak és kerékpárosoknak időt spórol, a közlekedés egészének pedig gördülékenyebb működést biztosít