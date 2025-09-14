Mozgás, kiszolgáltatottság és az empátia hiánya – így élnek a mozgáskorlátozottak

Nekem már kétszer tört el a bokám. Vagyis a saját bőrömön is megtapasztaltam az ideiglenes mozgáskorlátozott létet.

A mozgáskorlátozottak sok-sok akadállyal találják magukat szembe mindennap. Fotó: Kovács Erika

Láttam, mit élnek át a szüleim mozgáskorlátozottként

Édesapám és édesanyám viszont az ötvenes éveiktől halálukig mozgáskorlátozottak voltak. Így én ellestem tőlük jó néhány fortélyt, például azt, hogy a konyhapulttól az asztalig hogyan juttassam el a levest, miközben mind a két kezemmel a járókeretbe kapaszkodom. Szüleim utolsó évtizedeit látva, erősen megérint a mozgáskorlátozottak sorsa.

Az akadálymentesség sok helyen csak látszat

Bár az elmúlt években törvények születtek, sokan sok mindent is tettek az akadálymentes közlekedés érdekében, de szép számmal vannak középületek, ahová olyan feljárót építettek, amin kerekesszékkel szerintem nem lehet feljutni. Aki azt megtervezte, kötelezném, hogy üljön be egy kerekesszékbe és reggeltől napestig használja a meredek feljárót. Sok helyen a járda- és kerékpárút építésnél sem gondoltak a mozgáskorlátozottakra.

Azt tudták, hogy vannak még olyan gyógyszertárak is, ahol nincs akadálymentesítés? Kint kell csengetni, és ha ráér a gyógyszerész, majd kijön. De sorolhatnánk milyen hátrányokkal, áthidalhatatlan akadályokkal találják magukat szembe nap mint nap a mozgáskorlátozottak.

A jóakarat forintjai segíthetnek

Egyik olvasónk, a rákbeteg László, a kezelésektől túlsúlyos lett. Egyéb betegségei is hozzájárultak, hogy ma már csak rehab kocsival tudna az utcán közlekedni. A régi mopedje, amit saját pénzen vett, tönkrement, tb támogatottat nem kap, mert túlsúlyosnak ítélték. Van ugyan egy másfajta kis moped, ami 200 kilóig terhelhető, de azért önrészt kell fizetnie. A jóakarat forintjai segíthetnek rajta, hogy ne szoruljon mindenben másokra. Aki tud, segítsen!