3 órája
Mozgás, kiszolgáltatottság és az empátia hiánya – így élnek a mozgáskorlátozottak
Aki szenvedett már lábtörést, tudja, hogy mennyire kiszolgáltatott lesz az ember, ha a mozgásában korlátozottá válik. Mozgáskorlátozottnak lenni – arra a pár hétre is borzalmas, amíg meg nem gyógyul a láb.
Nekem már kétszer tört el a bokám. Vagyis a saját bőrömön is megtapasztaltam az ideiglenes mozgáskorlátozott létet.
Láttam, mit élnek át a szüleim mozgáskorlátozottként
Édesapám és édesanyám viszont az ötvenes éveiktől halálukig mozgáskorlátozottak voltak. Így én ellestem tőlük jó néhány fortélyt, például azt, hogy a konyhapulttól az asztalig hogyan juttassam el a levest, miközben mind a két kezemmel a járókeretbe kapaszkodom. Szüleim utolsó évtizedeit látva, erősen megérint a mozgáskorlátozottak sorsa.
Az akadálymentesség sok helyen csak látszat
Bár az elmúlt években törvények születtek, sokan sok mindent is tettek az akadálymentes közlekedés érdekében, de szép számmal vannak középületek, ahová olyan feljárót építettek, amin kerekesszékkel szerintem nem lehet feljutni. Aki azt megtervezte, kötelezném, hogy üljön be egy kerekesszékbe és reggeltől napestig használja a meredek feljárót. Sok helyen a járda- és kerékpárút építésnél sem gondoltak a mozgáskorlátozottakra.
Azt tudták, hogy vannak még olyan gyógyszertárak is, ahol nincs akadálymentesítés? Kint kell csengetni, és ha ráér a gyógyszerész, majd kijön. De sorolhatnánk milyen hátrányokkal, áthidalhatatlan akadályokkal találják magukat szembe nap mint nap a mozgáskorlátozottak.
A jóakarat forintjai segíthetnek
Egyik olvasónk, a rákbeteg László, a kezelésektől túlsúlyos lett. Egyéb betegségei is hozzájárultak, hogy ma már csak rehab kocsival tudna az utcán közlekedni. A régi mopedje, amit saját pénzen vett, tönkrement, tb támogatottat nem kap, mert túlsúlyosnak ítélték. Van ugyan egy másfajta kis moped, ami 200 kilóig terhelhető, de azért önrészt kell fizetnie. A jóakarat forintjai segíthetnek rajta, hogy ne szoruljon mindenben másokra. Aki tud, segítsen!
Visszatér a Lidl egyik legnépszerűbb terméke, most kedvezményesen is hazaviheted
Hiába súlyos beteg és mozgáskorlátozott, megdöbbentő ok miatt tagadták meg tőle a rehab kocsit