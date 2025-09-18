szeptember 18., csütörtök

Emlékezés

2 órája

Egy perces néma csenddel kezdődött a hódmezővásárhelyi közgyűlés

Címkék#Nagy Péter#Hódmezővásárhely#gyász

Egy perces néma csenddel kezdődött a hódmezővásárhelyi közgyűlés. 58 éves korában elhunyt Nagy Péter, a város korábbi aljegyzője, jogi irodavezetője. Ezt Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere jelentette be.

Kovács Erika

Nagy Péter több éven át dolgozott Hódmezővásárhelyen. 

Nagy Péter
Nagy Péter halálhírét Márki-Zay Péter polgármester jelentette be a csütörtöki rendkívüli közgyűlésen. Archív Fotó: Kovács Erika

Több diplomával rendelkezett

A nagycsaládos szakember Székesfehérváron született, a miskolci egyetemen informatikai mérnök, majd üzemgazdász, később közgazdász diplomát szerzett, végül jogi diplomája is lett. Pszichológiai tanulmányokat is folytatott. A munka világában az első tíz év tapasztalatait a multinacionális vállalkozói szférában szerezte, majd dolgozott a Szerencsejáték Rt.-nél, utána az áramszolgáltatónál és a banki szférában. 2005-től a Kiskőrösi Munkaügyi Központ vezetője volt, majd a Kiskőrösi Járási Hivatal vezetője. 2014-től a Bugaci Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is tanított és Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagjaként is tevékenykedett.

Nagyon szerette a televíziós játékokat

Hobbija a kvízek, rejtvények, vetélkedők voltak, a Maradj talpon!-ban kétszer is szerepelt és nyert is. Láttuk a Szerencsekerékben, a Zsákbamacskában és a The Floor-ban is.

Nagy Péter megbízott jogi irodavezető is volt

Nagy Péter dolgozott Hódmezővásárhelyen is, ahol a városházán rövid ideig töltötte be Tatár Zoltán akkori aljegyző mellett a második aljegyzői feladatot, majd a jogi iroda megbízott vezetője lett. A vásárhelyi munkáját a HVSZ Zrt. megfelelési tanácsadójaként fejezte be néhány évvel ezelőtt. 

 

