Minden egy helyen, amit a csütörtökről tudnod kell

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink szerdán:

Háborús állapotokra panaszkodnak az óvoda, iskola környékén, megnéztük, mitől forrnak az indulatok – videóval

Hiába súlyos beteg és mozgáskorlátozott, megdöbbentő ok miatt tagadták meg tőle a rehab kocsit

Más meccs lesz, mint az eddigiek – Bodó Richárd a Plock elleni BL-nyitányról – galériával

Algyő 550 millió autót már megtankolt –most újabb nagy dobásra készül a MOL – galériával, videóval

Magyar Péter rendre beég a szakértőivel

Betiltották a közösségi médiát: véres tüntetések, 19 halott, sebesültek

Napi infó

Időjárás

Eleinte borongós lesz az ég, majd jelentősen csökken a felhőzet és kisüt a nap. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon alakul ki újabb eső, zápor.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 km között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.

- több helyen az útmenti növényzetet kaszálják. Röszke felé, Gyál és az M0-s autóút között (20-23 km), és az M43-as autópálya csomópontjánál (153-160 km), Budapest felé Ócsa térségében a 31-es és a 27-es km között, Kecskemét térségében pedig a 79-es és a 87-es km között mindkét oldalon lezárták a belső sávot.

- javítják és mossák a hidakat Lajosmizse és Kecskemét között, a 67-es km-től a 74-es km-ig, valamint Kunszállást térségében a 111-es km-nél. Mindkét oldalon váltakozó sávzárásra készüljenek!

- kátyúznak Röszke felé a Petőfiszállás pihenőhely közelében (120-123-as km), és Röszke térségében (170-es km), Budapest felé pedig Balástya térségében, a 146-os km-nél. Mindhárom munkaterületen soroljanak a belső sávba!

- a portáltáblák karbantartását végzik mindkét oldalon Kecskemét térségében a 88-as km-nél és Szeged térségében a 165-ös km-nél. Az aktuális munkaterületnél sávzárás nehezíti a haladást.

