1 órája

Minden egy helyen, amit a csütörtökről tudnod kell

Címkék#Napi infó#program#információk

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink szerdán:

  • Háborús állapotokra panaszkodnak az óvoda, iskola környékén, megnéztük, mitől forrnak az indulatok – videóval
  • Hiába súlyos beteg és mozgáskorlátozott, megdöbbentő ok miatt tagadták meg tőle a rehab kocsit
  • Más meccs lesz, mint az eddigiek – Bodó Richárd a Plock elleni BL-nyitányról – galériával
  • Algyő 550 millió autót már megtankolt –most újabb nagy dobásra készül a MOL – galériával, videóval
  • Magyar Péter rendre beég a szakértőivel
  • Betiltották a közösségi médiát: véres tüntetések, 19 halott, sebesültek

Napi infó

Időjárás

Eleinte borongós lesz az ég, majd jelentősen csökken a felhőzet és kisüt a nap. Hajnalig, reggelig sokfelé, majd inkább csak a Tiszántúlon alakul ki újabb eső, zápor.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, 
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 km között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.
- több helyen az útmenti növényzetet kaszálják. Röszke felé, Gyál és az M0-s autóút között (20-23 km), és az M43-as autópálya csomópontjánál (153-160 km), Budapest felé Ócsa térségében a 31-es és a 27-es km között, Kecskemét térségében pedig a 79-es és a 87-es km között mindkét oldalon lezárták a belső sávot.
- javítják és mossák a hidakat Lajosmizse és Kecskemét között, a 67-es km-től a 74-es km-ig, valamint Kunszállást térségében a 111-es km-nél. Mindkét oldalon váltakozó sávzárásra készüljenek!
- kátyúznak Röszke felé a Petőfiszállás pihenőhely közelében (120-123-as km), és Röszke térségében (170-es km), Budapest felé pedig Balástya térségében, a 146-os km-nél. Mindhárom munkaterületen soroljanak a belső sávba!
- a portáltáblák karbantartását végzik mindkét oldalon Kecskemét térségében a 88-as km-nél és Szeged térségében a 165-ös km-nél. Az aktuális munkaterületnél sávzárás nehezíti a haladást.
 

Erősödő forgalommal találkozhatunk minden bevezető úton, ebben az esős időben sokan indultak útnak autóval. A Dorozsmai út felől torlódik az autó sor a lámpás körforgalomnál, de az Algyői úton is a jelzőlámpánál kell több idő az átkelésre. A Budapesti körúton is sok az autó, és a  Csillag téri körforgalom is bedugult minden irányból. A Temesvári körúton is telítettek a sávok a Szőreg-i út irányából és a hidakra vezető kis utcákban is egymást érik az autók. Fokozottan figyeljünk a gyalogosokra és a kerékpárosokra vigyázzunk, hogy ne csapjuk le őket a tócsáknál .

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 98 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23,7 Celsius-fok, Csongrádnál  -147 centiméter, Mindszentnél -14  centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

