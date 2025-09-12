A nap, amikor minden számít, ezek most tényleg fontosak

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó – minden fontos információ egy helyen. Fotó: Impact Photography

Legfontosabb híreink csütörtökön:

Szegeden már tömegek élnek a 3 százalékos Otthon Start hitellehetőséggel

Holtan találtak egy férfit és élettársát egy szegedi lakásban

Egyik irányítójára nem számíthat Michael Apelgren a BL-nyitófordulóban – íme a meccskeretek

Karambol Kiszomboron: két autó ütközött össze és egy parkoló kocsi is megrongálódott – galériával

Tisza-adó: a balliberális sajtóban kezdett magyarázkodásba Tarr Zoltán

Darwin-díjjal ünneplik az év mesterséges intelligenciával készült szamárságait

Napi infó

Időjárás

A párafoltok feloszlása után ragyogó napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, kevés fátyolfelhővel. Nyárias meleg lesz 26 fok körüli maximumokkal.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 km között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.

Eléggé ködös idő van a kora reggeli órákban, nem túl jók a látási viszonyok, ezért még jobban oda kell figyelni a vezetés során. Egyre több az autó a bevezető utakon, Szeged főbb útjain, a városban és a hidakon is. Az iskolakezdés előtt még nagyobb forgalomra kell számítani.

A belvárosban tartanak még a felújítási munkálatok és parkolók felfestései.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 98 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23,4 Celsius-fok, Csongrádnál -147 centiméter, Mindszentnél -14 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).