A reggeli kávé mellett csak erre van szükséged

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó – a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: fizkes

Legfontosabb híreink pénteken:

Forradalom az orvoslásban: így zajlott le Szegeden hazánk első robotasszisztált csípőműtétje – galériával

Megunta az ATEV a pocskondiázást: visszakérnek 20 milliót, mivel több adót fizettek be, mint kellett volna

Életveszélyes lehet, ha nem ismered ezt a szabályt, most szakértő magyarázza el, hogyan alkalmazd

Fiatal pároknak ajánl lakbér nélküli lakhatást Hódmezővásárhely

Egyre több baloldali közvélemény-kutató belátja, a Tisza csökken, míg a Fidesz erősödik

Ebben az országban a százéveseké a világ

Napi infó

Időjárás

Napos, gomolyfelhős időre számíthatunk. Esetleg estefelé északnyugaton fordul elő zápor, zivatar. A DK-i szél megélénkülhet. 27 fok körüli nyárias időnk lesz.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 98 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 22,6 Celsius-fok, Csongrádnál -149 centiméter, Mindszentnél -16 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).