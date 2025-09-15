A legfontosabb információk egy helyen

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink vasárnap:

Időjárás

Szegeden és Csongrád-Csanád vármegyében hétfőn hajnalban még a vasárnap átvonuló hidegfront hatása éreztetheti hatását, felhős lesz az ég. A reggeli hőmérséklet 12–13 fok körül alakul, délelőtt 18–20 fok várható, átmenetileg erősödhet a szél is.

Közlekedés

Szeged: Szokásos pörgős hétfő reggelre lehet számítani. Már most is elég nehéz a haladás a Szabadkai, Dorozsmai, Szőregi, Sándorfalvi és az Algyői úton. A hidak is telítődtek járművekkel. A belvárosban tartanak még a felújítási munkálatok, ha nem tudjuk az érintett területeket elkerülni, akkor körültekintőbben vezessünk. A reggeli órákban egyre sűrűbben fordul elő rendőri ellenőrzés.

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, a lajosmizsei szakaszon a 70-es és a 76-os km között, portáltáblát szerelnek, 8.30-tól 17.00 óráig a belső sávot lezárják.

Szintén Röszke irányába, Szeged térségében a 169-es km-nél hézagkiöntés miatt 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárják.

Budapest felé, Kiskunfélegyháza térségében a 110-es és a 91-es km között, az elválasztósáv növényzetét gondozzák, 7.00 órától 17.00 óráig a belső sávot lezárják.

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 101 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23 Celsius-fok, Csongrádnál - 146 centiméter, Mindszentnél - 13 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).