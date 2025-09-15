A legfontosabb információk egy helyen

szeptember 15., hétfő

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

Férfi öltönyben a mobiltelefonján olvassa a napi infókat.
Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

Napi infó

Időjárás

Szegeden és Csongrád-Csanád vármegyében hétfőn hajnalban még a vasárnap átvonuló hidegfront hatása éreztetheti hatását, felhős lesz az ég. A reggeli hőmérséklet 12–13 fok körül alakul, délelőtt 18–20 fok várható, átmenetileg erősödhet a szél is.

Közlekedés

Szeged: Szokásos pörgős hétfő reggelre lehet számítani. Már most is elég nehéz a haladás a Szabadkai, Dorozsmai, Szőregi, Sándorfalvi és az Algyői úton. A hidak is telítődtek járművekkel. A belvárosban tartanak még a felújítási munkálatok, ha nem tudjuk az érintett területeket elkerülni, akkor körültekintőbben vezessünk. A reggeli órákban egyre sűrűbben fordul elő rendőri ellenőrzés.

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, a lajosmizsei szakaszon a 70-es és a 76-os km között, portáltáblát szerelnek, 8.30-tól 17.00 óráig a belső sávot lezárják. 
Szintén Röszke irányába, Szeged térségében a 169-es km-nél hézagkiöntés miatt 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárják. 
Budapest felé, Kiskunfélegyháza térségében a 110-es és a 91-es km között, az elválasztósáv növényzetét gondozzák, 7.00 órától 17.00 óráig a belső sávot lezárják. 

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 101 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23 Celsius-fok, Csongrádnál - 146 centiméter, Mindszentnél - 13 centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

