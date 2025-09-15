A legfontosabb információk egy helyen

50 perce
Legfontosabb híreink vasárnap:
- Hiába tudnak mindent, mégis sorra buknak meg a tanulóvezetők – ez e rejtélyes ok áll a háttérben
- Idén utazni kellett a hőlégballonokért, de megérte
- Nem mindennapi kihívás: meglepetés alapanyagból kellett kreatív burgert alkotni Szőregen
- Példás cselekedettel zárta a kupameccset a Szeged-Csanád GA
- Kiderült, ezért növelnék az adókat Magyar Péterék
- Milliárdos válótársak – miért futott zátonyra a dúsgazdagok házassága?
Napi infó
Időjárás
Szegeden és Csongrád-Csanád vármegyében hétfőn hajnalban még a vasárnap átvonuló hidegfront hatása éreztetheti hatását, felhős lesz az ég. A reggeli hőmérséklet 12–13 fok körül alakul, délelőtt 18–20 fok várható, átmenetileg erősödhet a szél is.
Közlekedés
Szeged: Szokásos pörgős hétfő reggelre lehet számítani. Már most is elég nehéz a haladás a Szabadkai, Dorozsmai, Szőregi, Sándorfalvi és az Algyői úton. A hidak is telítődtek járművekkel. A belvárosban tartanak még a felújítási munkálatok, ha nem tudjuk az érintett területeket elkerülni, akkor körültekintőbben vezessünk. A reggeli órákban egyre sűrűbben fordul elő rendőri ellenőrzés.
Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, a lajosmizsei szakaszon a 70-es és a 76-os km között, portáltáblát szerelnek, 8.30-tól 17.00 óráig a belső sávot lezárják.
Szintén Röszke irányába, Szeged térségében a 169-es km-nél hézagkiöntés miatt 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárják.
Budapest felé, Kiskunfélegyháza térségében a 110-es és a 91-es km között, az elválasztósáv növényzetét gondozzák, 7.00 órától 17.00 óráig a belső sávot lezárják.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 101 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23 Celsius-fok, Csongrádnál - 146 centiméter, Mindszentnél - 13 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádba
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály