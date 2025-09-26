Hírek, időjárás, közlekedés: minden, amire szükséged lehet csütörtökön

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink csütörtökön:

Rákmegelőző hatással is bír az ősz slágerzöldsége, és nagyon baráti áron kapható

Alig hittük el, amit a tapsrendnél láttunk: A padlás 100. előadása mindent vitt – galériával, videóval

Sztrókot kapott Pataki Attila, a szörnyű hírre összefogott érte a közösség

Történelmi pillanat előtt a szegedi Dóm és a Dóm tér: a döntés az egész országnak üzen

Kifulladóban Magyar Péter politikája

Tényleg van kapcsolat az erőszakos játékok és a valódi lövöldözések között?

Időjárás

Borongós időre számíthatunk, de az Alföldön már előbukkanhat a nap. Főleg eleinte a Nyugat-Dunántúlon fordul elő még záporeső. A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk. 19 fok körül alakul a csúcsérték.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a Röszke felé vezető oldalon, Örkény és Lajosmizse, az 53-as és a 60-as km között a műszaki átjárókat takarítják, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el a forgalom elől. (6.40-től 13.40-ig)

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág)

- a Röszke felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a délutáni órákban vágják a belső elválasztó sövényt, a 78-as és a 80-as km között mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (13.30-tól 17.00-ig)

- zajvédőfal építése miatt új forgalomterelést építettek ki az elmúlt napokban Kecskemét térségében. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

- a főváros felé vezető oldalon, 6.30-től Kunszállás térségében a 103-as és a 100-as km között, majd 9.30-tól a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében a 108-as és a 110-es km között vágják a belső elválasztó sövényt, mindkét terelésnél a belső sávban haladnak a munkagépek.

- a főváros felé vezető oldalon, Balástya térségében a 144-es és a 142-es km között, valamint Röszke felé, Szeged térségében a 167-es és a 169-es km között az útburkolat repedéseit öntik ki, mindkét munkaterületnél a külső sávot kerítik el. (10.00-től 16.00-ig)