Napi infó

29 perce

Hírek, időjárás, közlekedés: minden, amire szükséged lehet csütörtökön

Címkék#Napi infó#program#információk

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink csütörtökön:

  • Rákmegelőző hatással is bír az ősz slágerzöldsége, és nagyon baráti áron kapható
  • Alig hittük el, amit a tapsrendnél láttunk: A padlás 100. előadása mindent vitt – galériával, videóval
  • Sztrókot kapott Pataki Attila, a szörnyű hírre összefogott érte a közösség
  • Történelmi pillanat előtt a szegedi Dóm és a Dóm tér: a döntés az egész országnak üzen
  • Kifulladóban Magyar Péter politikája
  • Tényleg van kapcsolat az erőszakos játékok és a valódi lövöldözések között?

Napi infó

Időjárás

Borongós időre számíthatunk, de az Alföldön már előbukkanhat a nap. Főleg eleinte a Nyugat-Dunántúlon fordul elő még záporeső. A keleti, északkeleti szél többfelé lesz élénk. 19 fok körül alakul a csúcsérték.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,
- a Röszke felé vezető oldalon, Örkény és Lajosmizse, az 53-as és a 60-as km között a műszaki átjárókat takarítják, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el a forgalom elől. (6.40-től 13.40-ig)
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. 
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág) 
- a Röszke felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a délutáni órákban vágják a belső elválasztó sövényt, a 78-as és a 80-as km között mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (13.30-tól 17.00-ig)
- zajvédőfal építése miatt új forgalomterelést építettek ki az elmúlt napokban Kecskemét térségében. A 83-as és a 87-es km között a forgalmat sávelhúzással terelik, irányonként két sáv járható.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom. 
- a főváros felé vezető oldalon, 6.30-től Kunszállás térségében a 103-as és a 100-as km között, majd 9.30-tól a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza térségében a 108-as és a 110-es km között vágják a belső elválasztó sövényt, mindkét terelésnél a belső sávban haladnak a munkagépek.
- a főváros felé vezető oldalon, Balástya térségében a 144-es és a 142-es km között, valamint Röszke felé, Szeged térségében a 167-es és a 169-es km között az útburkolat repedéseit öntik ki, mindkét munkaterületnél a külső sávot kerítik el. (10.00-től 16.00-ig)

Szeged: Erős forgalommal találkozhatunk a bevezető útjainkon a hét utolsó munkanapján is. A Széksósi, Makai, Bajai úton valamint a 47-esen is rengeteg autó tart a város irányába. Torlódásra kell számítani a Csongrádi, a József Attila és a Kossuth Lajos sgt.-on, illetve a Tarjáni csomópontokban, a hidakon is lassú a haladás. Folytatódnak a fokozott rendőri ellenőrzések országszerte, több helyen szondáztatnak is. Mérik az autók sebességét a Winkler László utcában és a Mátyás téren. A Dorozsmai és a Budapesti út kereszteződésében baleset történt, torlódik a forgalom, aki teheti válasszon másik útvonalat.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 95 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 20,3 Celsius-fok, Csongrádnál -133 centiméter, Mindszentnél -11 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

