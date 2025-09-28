Információk a tökéletes hétzáráshoz

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink szombaton:

Babaköszöntés, veteránautók és egy sztárvendég: felejthetetlen volt a Balástyai falunapok – galériával, videóval

Egy évszak eltűnhet hazánkból, és már most látszanak a jelei

Toplistán a legmenőbb szegedi turkálók, itt vadászhatod le a legjobb cuccokat

17 év után búcsúzik a rókusi Tesco kedvelt boltja – sok vásárló csalódott és nem ez az egyetlen, ami bezár

Megijedtek az álhírterjesztők a Szőlő utcai ügyben

Frizbit dobott egy látogató az oroszlánkifutóba

Napi infó

Időjárás

Az erősen felhős égből főleg a nap második felében alakulhat ki zápor. Az esti órákban a középső tájakon eső is kialakulhat. 19 fok körül alakulhat a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 93 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 19,7 Celsius-fok, Csongrádnál -148 centiméter, Mindszentnél -19 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).