Napi infótöltet, hogy ne érjen meglepetés

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

Algyő kilépett Szeged árnyékából: zenével és babgulyással ünnepelték a bátorságukat

Íme a TOP szegedi állások: van, ahol egy kezdő is félmilliót vihet haza

Egy szakértő elárulta, hogyan lehet régi bútorokból modern otthont varázsolni, és rengeteget spórolni

Sokan elfelejtik, pedig akár pénzbüntetés is járhat érte, ha ez a fontos dolog hiányzik az otthonodról

Titkolja a jelöltjei kilétét Magyar Péter, tovább csúszik a jelöltállítás

Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét

Napi infó

Időjárás

A napos időszakok mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb zápor is kialakulhat. Reggel 5–10, délután 15–20 fok közötti értékek várhatók.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- a főváros felé vezető oldalon, az M0-s és M51-es csomópont, a 22-es és a 17-es km között a műszaki átjárókat takarítják, 6.40-től az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (11.00-ig)

- a főváros felé vezető oldalon, a Kecskemét-észak és a Lajosmizse csomópont, a 74-es és a 67-es km között a műszaki átjárókat takarítják, 12.00-tól az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (13.40-ig)

- a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza és Csengele, a 111-es és a 127-es km között, valamint Szeged térségében a 160-as és a 171-es km között fenntartási munkákat végeznek, az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. (7.45-től 14.45-ig)

- a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza-dél csomópont közelében a 114-115-ös km között a külső sáv burkolatát javítják 9.30-tól, a járműveket a belső sávba terelik. (17.00-ig)

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág)

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.