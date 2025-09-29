2 órája
Napi infótöltet, hogy ne érjen meglepetés
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Legfontosabb híreink vasárnap:
- Algyő kilépett Szeged árnyékából: zenével és babgulyással ünnepelték a bátorságukat
- Íme a TOP szegedi állások: van, ahol egy kezdő is félmilliót vihet haza
- Egy szakértő elárulta, hogyan lehet régi bútorokból modern otthont varázsolni, és rengeteget spórolni
- Sokan elfelejtik, pedig akár pénzbüntetés is járhat érte, ha ez a fontos dolog hiányzik az otthonodról
- Titkolja a jelöltjei kilétét Magyar Péter, tovább csúszik a jelöltállítás
- Megtalálták a túrázás közben eltűnt Kaszás Nikolett holttestét
Napi infó
Időjárás
A napos időszakok mellett északkelet felől gyakran megnövekszik a felhőzet, néhol kisebb zápor is kialakulhat. Reggel 5–10, délután 15–20 fok közötti értékek várhatók.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- a főváros felé vezető oldalon, az M0-s és M51-es csomópont, a 22-es és a 17-es km között a műszaki átjárókat takarítják, 6.40-től az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (11.00-ig)
- a főváros felé vezető oldalon, a Kecskemét-észak és a Lajosmizse csomópont, a 74-es és a 67-es km között a műszaki átjárókat takarítják, 12.00-tól az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (13.40-ig)
- a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza és Csengele, a 111-es és a 127-es km között, valamint Szeged térségében a 160-as és a 171-es km között fenntartási munkákat végeznek, az aktuális munkaterületnél a belső sávot zárják le. (7.45-től 14.45-ig)
- a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza-dél csomópont közelében a 114-115-ös km között a külső sáv burkolatát javítják 9.30-tól, a járműveket a belső sávba terelik. (17.00-ig)
- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, (50452-es, 50454-es ág) a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. (50455-ös ág)
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.
Ma reggel is sűrű forgalommal indítjuk a hetet. Torlódásra lehet számítani a hidakon és környékén, bevezető utakon, sugárutakon és körutakon is elég sok az autó. A még meglévő felújítási munkálatok továbbra is nehezítik a közlekedést, a régi 5-ös úton, a Dózsa utca , Hajnóczy utca és a Gogol utcában. Balesetről nincs tudomásunk !
Programok Csongrád-Csanádban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 93 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 19 Celsius-fok, Csongrádnál -146 centiméter, Mindszentnél -18 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádba
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
A legfrissebb Csongrád-Csanád vármegyei hírekért kövess minket a Delmagyar.hu Google News oldalán is!