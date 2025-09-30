Ennél több nem kell egy remek naphoz

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Illusztráció: Shutterstock

Legfontosabb híreink hétfőn:

Meglepő, mit ír az étteremkalauz Szegedről, amelyik kirobbantotta a Halászléháborút

A BYD újabb beruházásra készül: akkumulátorgyár is épülhet

Elhunyt vármegyénk volt rendőrkapitánya

Ingyenes kardiológiai szűrőnapot tartott Szeged legnagyobb magánegészségügyi szolgáltatója

A Tisza Párt tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat (videó)

Újabb, a BME-n készült kisműhold várja a felbocsátást

Napi infó

Időjárás

Délnyugaton erősen, máshol változóan felhős lesz az ég. Elszórtan zápor előfordulhat. Mérsékelt marad a légmozgás. Reggel 5, délután 15 fok körül alakul a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében, a 71-es és a 75-ös km között csomópontot építenek, emiatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leállósávot, mellette két szűkített sávon halad a forgalom.

Erős a forgalom a bevezető utakon, a Szőregi út ontja befele az autókat, rengetegen vannak a Thököly és Bérkert utcán, a Temesvári körúton valamint a hídfeljárókon. Mindkét hídon lassú az átjutás.

Nehézkes a városba jutás az Algyői úton is, a jelzőlámpánál alakul a tumultus.

A Dorozsmai út forgalma torlódik a lámpás körforgalomnál. Ez kihat a Rókusi krt. és a Vásárhelyi Pál utca közlekedésére is.

A tarjáni és felsővárosi területeken minden főbb útvonal telített, a Felső-Tisza part szinte csak lépésben járható, a Csongrádi sgt forgalma is akadozik.

A Tisza Lajos körúton is rengeteg az autó, a kettős körforgalom, a klinikák környéke, illetve a rakpart ezen részén is csak araszolva lehet haladni.

A felújításban érintett területek többségén is fennakadásokra számíthatunk a régi 5-ös úton, a Dózsa , Hajnóczy és a Gogol utcában.