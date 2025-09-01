3 órája
Reggeli infómenü – Hírek, időjárás, érdekességek
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Legfontosabb híreink vasárnap:
- Vérfagyasztó szegedi rejtély: oltás után halt meg a 44 éves asszony
- 13 millióért tóparti ház, 4,8 millióért kockaház – itt találod a legjobb vételeket Mindszenten, Csanádpalotán és Sándorfalván
- Eltűnt sándorfalvi férfit keresnek
- Ennek az apró mozdulatnak a hiánya mostantól százezrekbe kerülhet az autósoknak
- A Tisza Párt átverte az embereket, adóemelést sürgetnek
- Ártalmas receptek és barkácsötletek az interneten
Napi infó
Időjárás
Az ország keleti, északkeleti részén több gomolyfelhő jelenhet meg, de csupán néhol fordulhat elő gyenge zápor. A szél délire, délnyugatira fordul, és főként a Nyugat-Dunántúlon élénkülhet meg. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 Celsius-fok között alakul, késő estére 15 és 22 fok közé hűl vissza a levegő. Az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, de a meleg miatt érdemes figyelni a folyadékbevitelre is.
Közlekedés
Szeged: Kezdődik az iskolai tanév így biztosan zsúfoltak lesznek az utak, főleg az iskolák óvodák környékén. A rakpartot átadták a forgalomnak, teljesen járható. A felújítási munkálatok még folytatódnak a régi 5-ös úton, a Dózsa, a Bakay, Hajnóczy és a Gogol utcában is, ez több helyen forgalmi rend változással és megállási tilalommal jár. A forgalmi rend megváltozott a Dorozsmai úton. Buszsávot alakítottak ki a vasúti átjáró és a Szilva utcai körforgalom között, mindkét irányba. Ne rutinból közlekedjenek ezen a szakaszon!
Az M43-as autópálya M5-ös autópálya felé vezető oldalán,
- az országhatártól a 10-es km-ig, mozgó tereléssel felújítják a külső sávban a burkolati jelek festését.
- Szeged térségében a 10-es km-től az 5-ös km-ig kaszálnak a belső elválasztó sávban, a belső sávban haladnak a munkagépek mozgó tereléssel.
Az M5-ös autópályán,
- a Röszke felé vezető oldalon, Inárcs és Lajosmizse, a 36-os és a 41-es km között, valamint Kecskemét térségében a 83-as és 87-es km között is vágják a belső elválasztó sövényt, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (06.30-13.45-ig)
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 87-es és a 70-es km között, valamint Balástya térségében a 146-os és a 140-es km között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (06.30-13.45-ig)
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé, a 146-os km-nél, a Balástya csomópontnál a külső sávban burkolati jeleket festenek a kora délutáni órákban, (13.00-14.45-ig) illetve a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani az autópályáról.
- az országhatár felé a 153-as km-nél, illetve az ellenkező oldalon a 164-es km környezetében javítják a burkolatot, mindkét munkaterületnél a külső sávot kerítik el. (09.00-17.00-ig)
Programok Csongrád-Csanádban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 100 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23,2 Celsius-fok, Csongrádnál - 147 centiméter, Mindszentnél - 14 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály