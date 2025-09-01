Reggeli infómenü – Hírek, időjárás, érdekességek

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

Vérfagyasztó szegedi rejtély: oltás után halt meg a 44 éves asszony

13 millióért tóparti ház, 4,8 millióért kockaház – itt találod a legjobb vételeket Mindszenten, Csanádpalotán és Sándorfalván

Eltűnt sándorfalvi férfit keresnek

Ennek az apró mozdulatnak a hiánya mostantól százezrekbe kerülhet az autósoknak

A Tisza Párt átverte az embereket, adóemelést sürgetnek

Ártalmas receptek és barkácsötletek az interneten

Időjárás

Az ország keleti, északkeleti részén több gomolyfelhő jelenhet meg, de csupán néhol fordulhat elő gyenge zápor. A szél délire, délnyugatira fordul, és főként a Nyugat-Dunántúlon élénkülhet meg. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 Celsius-fok között alakul, késő estére 15 és 22 fok közé hűl vissza a levegő. Az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, de a meleg miatt érdemes figyelni a folyadékbevitelre is.

Közlekedés

Szeged: Kezdődik az iskolai tanév így biztosan zsúfoltak lesznek az utak, főleg az iskolák óvodák környékén. A rakpartot átadták a forgalomnak, teljesen járható. A felújítási munkálatok még folytatódnak a régi 5-ös úton, a Dózsa, a Bakay, Hajnóczy és a Gogol utcában is, ez több helyen forgalmi rend változással és megállási tilalommal jár. A forgalmi rend megváltozott a Dorozsmai úton. Buszsávot alakítottak ki a vasúti átjáró és a Szilva utcai körforgalom között, mindkét irányba. Ne rutinból közlekedjenek ezen a szakaszon!

Az M43-as autópálya M5-ös autópálya felé vezető oldalán,

- az országhatártól a 10-es km-ig, mozgó tereléssel felújítják a külső sávban a burkolati jelek festését.

- Szeged térségében a 10-es km-től az 5-ös km-ig kaszálnak a belső elválasztó sávban, a belső sávban haladnak a munkagépek mozgó tereléssel.

Az M5-ös autópályán,

- a Röszke felé vezető oldalon, Inárcs és Lajosmizse, a 36-os és a 41-es km között, valamint Kecskemét térségében a 83-as és 87-es km között is vágják a belső elválasztó sövényt, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (06.30-13.45-ig)

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 87-es és a 70-es km között, valamint Balástya térségében a 146-os és a 140-es km között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (06.30-13.45-ig)

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé, a 146-os km-nél, a Balástya csomópontnál a külső sávban burkolati jeleket festenek a kora délutáni órákban, (13.00-14.45-ig) illetve a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani az autópályáról.

- az országhatár felé a 153-as km-nél, illetve az ellenkező oldalon a 164-es km környezetében javítják a burkolatot, mindkét munkaterületnél a külső sávot kerítik el. (09.00-17.00-ig)

