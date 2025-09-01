Reggeli infómenü – Hírek, időjárás, érdekességek

szeptember 1., hétfő

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink vasárnap:

  • Vérfagyasztó szegedi rejtély: oltás után halt meg a 44 éves asszony
  • 13 millióért tóparti ház, 4,8 millióért kockaház – itt találod a legjobb vételeket Mindszenten, Csanádpalotán és Sándorfalván
  • Eltűnt sándorfalvi férfit keresnek
  • Ennek az apró mozdulatnak a hiánya mostantól százezrekbe kerülhet az autósoknak
  • A Tisza Párt átverte az embereket, adóemelést sürgetnek
  • Ártalmas receptek és barkácsötletek az interneten

Időjárás

Az ország keleti, északkeleti részén több gomolyfelhő jelenhet meg, de csupán néhol fordulhat elő gyenge zápor. A szél délire, délnyugatira fordul, és főként a Nyugat-Dunántúlon élénkülhet meg. A nappali csúcshőmérséklet 26 és 31 Celsius-fok között alakul, késő estére 15 és 22 fok közé hűl vissza a levegő. Az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, de a meleg miatt érdemes figyelni a folyadékbevitelre is. 

Közlekedés

Szeged: Kezdődik az iskolai tanév így biztosan zsúfoltak  lesznek az utak, főleg  az iskolák óvodák környékén. A rakpartot átadták  a forgalomnak, teljesen járható. A felújítási munkálatok még folytatódnak a régi 5-ös úton, a Dózsa, a Bakay, Hajnóczy és a Gogol utcában is, ez több helyen forgalmi rend változással és megállási tilalommal jár. A forgalmi rend megváltozott a Dorozsmai úton. Buszsávot alakítottak ki a vasúti átjáró és a Szilva utcai körforgalom között, mindkét irányba. Ne rutinból közlekedjenek ezen a szakaszon! 

Az M43-as autópálya M5-ös autópálya felé vezető oldalán,
- az országhatártól a 10-es km-ig, mozgó tereléssel felújítják a külső sávban a burkolati jelek festését. 
- Szeged térségében a 10-es km-től az 5-ös km-ig kaszálnak a belső elválasztó sávban, a belső sávban haladnak a munkagépek mozgó tereléssel. 

Az M5-ös autópályán,
- a Röszke felé vezető oldalon, Inárcs és Lajosmizse, a 36-os és a 41-es km között, valamint Kecskemét térségében a 83-as és 87-es km között is vágják a belső elválasztó sövényt, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (06.30-13.45-ig)
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 
- a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 87-es és a 70-es km között, valamint Balástya térségében a 146-os és a 140-es km között többféle fenntartási munkát végeznek, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. (06.30-13.45-ig)
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 
- Röszke felé, a 146-os km-nél, a Balástya csomópontnál a külső sávban burkolati jeleket festenek a kora délutáni órákban, (13.00-14.45-ig) illetve a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani az autópályáról. 
- az országhatár felé a 153-as km-nél, illetve az ellenkező oldalon a 164-es km környezetében javítják a burkolatot, mindkét munkaterületnél a külső sávot kerítik el. (09.00-17.00-ig)
Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 100 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23,2  Celsius-fok, Csongrádnál - 147 centiméter, Mindszentnél - 14 centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

