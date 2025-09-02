Káoszosan indult a reggel, segítünk kibogozni a szálakat!

1 órája
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Legfontosabb híreink hétfőn:
- Brutális képsorok az 55-ös főúton történt halálos baleset helyszínéről – galériával
- Rövid tanévnyitó, nagy érzelmek: az első tanítási nap Dorozsmán mindenkit meghatott – galériával, videóval
- Fendler Judit: edukálni akartam a véleménycikkel, nem politikai üzenetet küldeni
- Felrobbant a TikTok a szegedi fiú SZIN-es táncától, Manuel se hagyta szó nélkül a produkciót
- Tarr Zoltán kijelentése újabb bizonyíték a Tisza-adó ügyében (videó)
- Nyolcszáz fölé emelkedett a hajnali földrengés halálos áldozatainak száma
Napi infó
Időjárás
A nappali csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, sok napsütés és nyárias meleg várható. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők sodródnak, nyugaton és északnyugaton pedig erőteljesebb gomolyfelhő-képződés indulhat meg, amely helyenként záporokat, zivatarokat hozhat. A déli szél sokfelé megélénkül.
Közlekedés
Szeged: A tanév kezdete meglátszik a forgalmi helyzeten, már most is nagyon sok autó tart a város felé. Torlódik a kocsisor az Algyői úti lámpás kereszteződésnél és a Kossuth Lajos sugárúton a körforgalomnál is. A Makai- Szőregi úton is rengeteg az autó, a Belvárosi híd telített. A Felső Tisza-Partra nehézkesen lehet csak kikanyarodni a környező utcákból. Bár a rakpart átjárhatósága jelentősen tehermentesíti a belváros forgalmát, de a Dugonics tér és a klinikák térsége így is erősen zsúfolt. A felújítási munkálatok folytatódnak a régi 5-ös úton, a Dózsa, a Bakay, a Hajnóczy és a Gogol utcában, forgalmi rend változások mellett. A következő 2 hétben mintegy 500 parkolóhely festését újítják fel Szegeden, a munkálatok idejére parkolási tilalom lesz érvényben az érintett szakaszokon.
Az M43-as autópálya
- M5-ös autópálya felé vezető oldalán, az 56-os és a 57-es km között burkolati jeleket festenek. Mozgó tereléssel a külső sávot zárják le.
- Szeged térségében, - az M5-ös felé -, a 6-os km-től az 2-es km-ig kaszálják az elválasztó sávot. A munkagépek a belső sávban haladnak mozgó tereléssel.
Az M5-ös autópályán,
- a Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán térségében, a 40-es és a 44-es km között, valamint Kecskemét térségében, a 85-ös és 88-as km között vágják az elválasztó sáv sövényét. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják. Óvatosan váltsanak sávot!
- A szalagkorlátot javítják Lajosmizsénél, a 62-es és a 63-as km között. Röszke felé a váltakozva zárják le a sávokat.
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé, a 146-os km-nél a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani az autópályáról.
- a másik oldalon - Budapest felé- , a burkolatot javítják. A 147-146 km között 17 óráig csak a belső sáv lesz járható.
- A Budapest felé vezető oldalon a 164-es km környezetében is javítják a burkolatot, a munkaterületnél a külső sávot kerítik el a járművek elől. (09.00-17.00-ig)
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 98 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23,6 Celsius-fok, Csongrádnál - 151 centiméter, Mindszentnél - 17 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály