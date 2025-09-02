Káoszosan indult a reggel, segítünk kibogozni a szálakat!

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink hétfőn:

Brutális képsorok az 55-ös főúton történt halálos baleset helyszínéről – galériával

Rövid tanévnyitó, nagy érzelmek: az első tanítási nap Dorozsmán mindenkit meghatott – galériával, videóval

Fendler Judit: edukálni akartam a véleménycikkel, nem politikai üzenetet küldeni

Felrobbant a TikTok a szegedi fiú SZIN-es táncától, Manuel se hagyta szó nélkül a produkciót

Tarr Zoltán kijelentése újabb bizonyíték a Tisza-adó ügyében (videó)

Nyolcszáz fölé emelkedett a hajnali földrengés halálos áldozatainak száma

Időjárás

A nappali csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, sok napsütés és nyárias meleg várható. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők sodródnak, nyugaton és északnyugaton pedig erőteljesebb gomolyfelhő-képződés indulhat meg, amely helyenként záporokat, zivatarokat hozhat. A déli szél sokfelé megélénkül.

Közlekedés

Szeged: A tanév kezdete meglátszik a forgalmi helyzeten, már most is nagyon sok autó tart a város felé. Torlódik a kocsisor az Algyői úti lámpás kereszteződésnél és a Kossuth Lajos sugárúton a körforgalomnál is. A Makai- Szőregi úton is rengeteg az autó, a Belvárosi híd telített. A Felső Tisza-Partra nehézkesen lehet csak kikanyarodni a környező utcákból. Bár a rakpart átjárhatósága jelentősen tehermentesíti a belváros forgalmát, de a Dugonics tér és a klinikák térsége így is erősen zsúfolt. A felújítási munkálatok folytatódnak a régi 5-ös úton, a Dózsa, a Bakay, a Hajnóczy és a Gogol utcában, forgalmi rend változások mellett. A következő 2 hétben mintegy 500 parkolóhely festését újítják fel Szegeden, a munkálatok idejére parkolási tilalom lesz érvényben az érintett szakaszokon.

Az M43-as autópálya

- M5-ös autópálya felé vezető oldalán, az 56-os és a 57-es km között burkolati jeleket festenek. Mozgó tereléssel a külső sávot zárják le.

- Szeged térségében, - az M5-ös felé -, a 6-os km-től az 2-es km-ig kaszálják az elválasztó sávot. A munkagépek a belső sávban haladnak mozgó tereléssel.