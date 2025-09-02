szeptember 2., kedd

31 perce

Káoszosan indult a reggel, segítünk kibogozni a szálakat!

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink hétfőn:

  • Brutális képsorok az 55-ös főúton történt halálos baleset helyszínéről – galériával
  • Rövid tanévnyitó, nagy érzelmek: az első tanítási nap Dorozsmán mindenkit meghatott – galériával, videóval
  • Fendler Judit: edukálni akartam a véleménycikkel, nem politikai üzenetet küldeni
  • Felrobbant a TikTok a szegedi fiú SZIN-es táncától, Manuel se hagyta szó nélkül a produkciót
  • Tarr Zoltán kijelentése újabb bizonyíték a Tisza-adó ügyében (videó)
  • Nyolcszáz fölé emelkedett a hajnali földrengés halálos áldozatainak száma

Napi infó

Időjárás

A nappali csúcshőmérséklet 28 és 34 fok között alakul, sok napsütés és nyárias meleg várható. Délután a Dunántúl fölé fátyolfelhők sodródnak, nyugaton és északnyugaton pedig erőteljesebb gomolyfelhő-képződés indulhat meg, amely helyenként záporokat, zivatarokat hozhat. A déli szél sokfelé megélénkül.

Közlekedés

Szeged: A tanév kezdete meglátszik a forgalmi helyzeten, már most is nagyon sok autó tart a város felé. Torlódik a kocsisor az Algyői úti lámpás kereszteződésnél és a Kossuth Lajos sugárúton a körforgalomnál is. A Makai- Szőregi úton is rengeteg az autó, a Belvárosi híd telített. A Felső Tisza-Partra nehézkesen lehet csak kikanyarodni a környező utcákból. Bár a rakpart átjárhatósága jelentősen tehermentesíti a belváros forgalmát, de a Dugonics tér és a klinikák térsége így is erősen zsúfolt. A felújítási munkálatok folytatódnak a régi 5-ös úton, a Dózsa, a Bakay, a Hajnóczy és a Gogol utcában, forgalmi rend változások mellett. A következő 2 hétben mintegy 500 parkolóhely festését újítják fel Szegeden, a munkálatok idejére parkolási tilalom lesz érvényben az érintett szakaszokon.

Az M43-as autópálya 
- M5-ös autópálya felé vezető oldalán, az 56-os és a 57-es km között burkolati jeleket festenek. Mozgó tereléssel a külső sávot zárják le. 
- Szeged térségében, - az M5-ös felé -, a 6-os km-től az 2-es km-ig kaszálják az elválasztó sávot. A munkagépek a belső sávban haladnak mozgó tereléssel. 

Az M5-ös autópályán
- a Röszke felé vezető oldalon, Újhartyán térségében, a 40-es és a 44-es km között, valamint Kecskemét térségében, a 85-ös és 88-as km között vágják az elválasztó sáv sövényét. Mozgó terelés mellett a belső sávot zárják. Óvatosan váltsanak sávot! 
- A szalagkorlátot javítják Lajosmizsénél, a 62-es és a 63-as km között. Röszke felé a váltakozva zárják le a sávokat.
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható. 
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. 
- Röszke felé, a 146-os km-nél a Balástya csomópontnál a kihajtó ágat aszfaltozzák, ezért ott nem lehet lehajtani az autópályáról. 
- a másik oldalon - Budapest felé- , a burkolatot javítják. A 147-146 km között 17 óráig csak a belső sáv lesz járható. 
- A Budapest felé vezető oldalon a 164-es km környezetében is javítják a burkolatot, a munkaterületnél a külső sávot kerítik el a járművek elől. (09.00-17.00-ig)  

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 98 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 23,6  Celsius-fok, Csongrádnál - 151  centiméter, Mindszentnél - 17 centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

