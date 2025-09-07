Összegyűjtöttük a legfontosabb napindító információkat vasárnapra

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

A Halfesztiválon csak szegedi halászlé készült, de nem a verseny volt a legfontosabb

Megvan, melyik gumikacsa volt a leggyorsabb idén – lezajlott a szegedi jótékonysági verseny a Tiszán

Fotókon a pusztítás: teljesen kiégett egy vendéglátó épület Apátfalván

A legdrágább luxusingatlan Szegeden 600 millió forintért vár új gazdára – a városban egyre több exkluzív otthon keres vevőt

Tisza-adó: a magyarok többsége arra számít, hogy a Tisza Párt megemelné a lakossági adóterheket

Jókai utcai házomlás: négy gyanúsított ellen emelhetnek vádat az ügyben

Időjárás

Ragyogó napsütésre számíthatunk kevés gomolyfelhővel. Csak a Tiszántúlon fordulhat elő néhol zápor, zivatar. 28 fok körüli igazi nyárias idő várható.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 km között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.

- a főváros felé, Inárcs és Ócsa között az elválasztósáv növényzetét vágják vissza. A 37-es és a 30-as km között mozgó tereléssel lezárják a belső sávot.

- a határ felé, a Petőfiszállás pihenőhely és Balástya között is kaszálják az elválasztósávot. A 127-es és a 148-as km között lassan mozgó géplánc foglalja el a belső sávot.

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, a víz hőmérséklete pedig Celsius-fok, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.