Hírek, időjárás, közlekedés: kezd friss infókkal a keddet

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Legfontosabb híreink hétfőn:

Harmadáig leégett a Hagymatikum kupolája egy fatális véletlen miatt

Nem vicc: öt forintért adja a ruhákat és a cipőket az Aldi

Milliárdos fejlesztések zajlanak: teljesen megújul a szegedi gyermekklinika műtője és SBO-ja

Szóbeszéd terjed Apátfalván: italozó vendég állhat hétvégi a kocsmatűz mögött – galériával

Magyar Péter maga mondja el: Tarr Zoltán nyilatkozata irányadó (videó)

Mark Zuckerberg beperelte Mark Zuckerberget

Napi infó

Időjárás

A hajnali, reggeli zivatarok, záporok után többórás napsütés várható, majd délután ismét megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan újra lehet csapadék. 28-29 fok körül alakul a hőmérséklet.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad. (csomópontépítés előkészületei.

- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-123 km között új terelést építettek ki. A külső sávot aszfaltozás miatt lezárták.

Élénkül a forgalom a város bevezető útjain, sok az autó a Dorozsmai és az Algyői úton a Kálvária és a Csongrádi sugárúton. A Szőreg-i úton és a Temesvári körúton is sokan haladnak a hidak felé le lassítva az átkelést. A Felső-Tisza part és a rakpart lendületesen járható de legyünk előzékenyek a keresztező utcákból kihajtókkal. A belvárosban tartanak még a felújítási munkálatok és parkolók felfestése is körültekintően közlekedjenek itt is és város más részein is.

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 98 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 24,5 Celsius-fok, Csongrádnál -152 centiméter ,Mindszentnél -18 centiméter.