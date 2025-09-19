szeptember 19., péntek

Napi infó

3 órája

Kávé előtt elhoztuk a nap legfontosabb információit

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink csütörtökön:

  • Fillérekért kapható a varázsgyümölcs, ami egyszerre diétás csoda, csontvédő és agyserkentő is
  • Rettegésben élnek a baktóiak, egy szomszéd miatt havonta lángba borul a környék – galériával
  • A világ egyik legjobb csapata csaphat le a Pick Szeged klasszisára
  • Egyetlen változtatással minden gyerek imádni kezdte ezt a menzát, megnéztük, mi a szupermenza titka – galériával, videóval
  • Antibakteriális törlőkendő: van, amikor többet árt, mint használ
  • A rendőrség lefoglalta Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét

Napi infó

Időjárás

Pénteken is sok lesz a napsütés, csak helyenként jelenhetnek meg felhők az égen. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad, hajnalban és reggel helyenként párásság, ködfoltok kialakulhatnak. A hőmérséklet kora reggel 7–14, délután 24–30 fok között alakul.

Közlekedés

Szeged: Erős a forgalomra lehet számítani a hét utolsó munkanapján is. A Széksósi, Makai, Bajai úton valamint a 47-esen és a városba érve sem jobb a helyzet. Torlódásra lehet még  számítani a Csongrádi, a József Attila és a Kossuth Lajos sugárút, illetve a Tarjáni csomópontokon, a hidak és környékén is lassú a haladás. A még meglévő felújítási munkálatoknál továbbra is nehezebb a közlekedés: a régi 5-ös úton, a Dózsa utcában, a Hajnóczy utcában és a Gogol utcában. Folytatódnak a fokozott rendőri ellenőrzések országszerte, különös tekintettel a vezetés közbeni mobiltelefon használatra, de több helyen szondáztatnak is. A Bortér rendezvény ideje alatt - főleg a délutáni és esti órákban - számíthatunk megnövekedett forgalomra, illetve nagyobb gyalogos forgalomra is. 

Az M5-ös autópályán,
- a főváros felé vezető oldalon Újhartyán és az M0-s csomópont, a 42-es és a 22-es km között napi fenntartási munkákat végeznek, a belső sávban haladnak mozgó tereléssel. (6.40-13.40-ig)
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva. 
- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A portáltábla beemelések miatt a főváros felé vezető oldalon naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között. 
- a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 86-os km környezetében hídjavítás miatt kerítik el a külső sávot. 
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon vágják a belső elválasztó sövényt, délelőtt a főváros felé, délután a Röszke felé vezető oldalon dolgoznak, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (91-100 km, 07.00-17.45-ig)
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom. 
- Szeged térségében az országhatár felé vezető oldalon, a 169-es km környezetében a burkolat repedéseit öntik ki, 9.00-tól 17.00-ig a külső sávot kerítik el.

Csongrád-Csanád vármegyében, a Szarvas és Szentes közötti összekötő úton, a 13-as km-nél felújítják a Veker-ér átereszét. Az utat lezárták, kerülni jelentős kerülővel Kunszentmárton felé lehet. 

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 124centiméter, a víz hőmérséklete pedig 22,6 Celsius-fok, Csongrádnál - 68 centiméter, Mindszentnél 33 centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádba

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

