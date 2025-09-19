Kávé előtt elhoztuk a nap legfontosabb információit

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink csütörtökön:

Napi infó

Időjárás

Pénteken is sok lesz a napsütés, csak helyenként jelenhetnek meg felhők az égen. A szél többnyire gyenge, mérsékelt marad, hajnalban és reggel helyenként párásság, ködfoltok kialakulhatnak. A hőmérséklet kora reggel 7–14, délután 24–30 fok között alakul.

Közlekedés

Szeged: Erős a forgalomra lehet számítani a hét utolsó munkanapján is. A Széksósi, Makai, Bajai úton valamint a 47-esen és a városba érve sem jobb a helyzet. Torlódásra lehet még számítani a Csongrádi, a József Attila és a Kossuth Lajos sugárút, illetve a Tarjáni csomópontokon, a hidak és környékén is lassú a haladás. A még meglévő felújítási munkálatoknál továbbra is nehezebb a közlekedés: a régi 5-ös úton, a Dózsa utcában, a Hajnóczy utcában és a Gogol utcában. Folytatódnak a fokozott rendőri ellenőrzések országszerte, különös tekintettel a vezetés közbeni mobiltelefon használatra, de több helyen szondáztatnak is. A Bortér rendezvény ideje alatt - főleg a délutáni és esti órákban - számíthatunk megnövekedett forgalomra, illetve nagyobb gyalogos forgalomra is.

Az M5-ös autópályán,

- a főváros felé vezető oldalon Újhartyán és az M0-s csomópont, a 42-es és a 22-es km között napi fenntartási munkákat végeznek, a belső sávban haladnak mozgó tereléssel. (6.40-13.40-ig)

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A portáltábla beemelések miatt a főváros felé vezető oldalon naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között.

- a főváros felé vezető oldalon, Kecskemét térségében a 86-os km környezetében hídjavítás miatt kerítik el a külső sávot.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon vágják a belső elválasztó sövényt, délelőtt a főváros felé, délután a Röszke felé vezető oldalon dolgoznak, mozgó tereléssel a belső sávban haladnak a munkagépek. (91-100 km, 07.00-17.45-ig)

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom.

- Szeged térségében az országhatár felé vezető oldalon, a 169-es km környezetében a burkolat repedéseit öntik ki, 9.00-tól 17.00-ig a külső sávot kerítik el.