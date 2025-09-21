Nyugodt vasárnaphoz csak ezekre van szüksége

1 órája
Legfontosabb híreink szombaton:
- Meglepő fordulat a dorozsmai buliban: új családtagot ismert meg Csepregi Éva – galériával, videóval
- A pusztulás szélén a 205 éves vásárhelyi huszárlaktanya, az enyészet fenyegeti a műemléket – videóval, galériával
- Színházi játszótér, ami gyógyít és összeköt: új kreatív műhelyek nyíltak a Kooperáló berkeiben
- Amúros bot, filléres úszó, kézműves ólom – megnéztük a piaci horgászbörzét Makón – galériával
- Magyar Péter számítása túlzott: kevesebb tag és aktivitás a Tisza-szigetekben
- Svédországban tombol az erőszak: migránsok és tinédzserek a támadók között
Napi infó
Időjárás
Vasárnap is napos idő ígérkezik, legfeljebb vékony fátyolfelhők sodródhatnak a Dunántúl egyes részei fölé, de csapadék továbbra sem várható. A szélcsendesebb térségekben hajnalban ismét kialakulhatnak pára- és ködfoltok. A nappali maximumok 26 és 33 fok között alakulnak.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 93-as és a 98-as km között az elválasztósáv növényzetét gondozzák. Mozgó tereléssel, 7.00 órától 18.00 óráig a belső sávot lezárják – írja az Útinform.
Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A portáltábla beemelések miatt a főváros felé vezető oldalon naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 111 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 21,4 Celsius-fok, Csongrádnál - 82 centiméter, Mindszentnél 21 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádba
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály