Nyugodt vasárnaphoz csak ezekre van szüksége

Meglepő fordulat a dorozsmai buliban: új családtagot ismert meg Csepregi Éva – galériával, videóval

A pusztulás szélén a 205 éves vásárhelyi huszárlaktanya, az enyészet fenyegeti a műemléket – videóval, galériával

Színházi játszótér, ami gyógyít és összeköt: új kreatív műhelyek nyíltak a Kooperáló berkeiben

Amúros bot, filléres úszó, kézműves ólom – megnéztük a piaci horgászbörzét Makón – galériával

Magyar Péter számítása túlzott: kevesebb tag és aktivitás a Tisza-szigetekben

Svédországban tombol az erőszak: migránsok és tinédzserek a támadók között

Időjárás

Vasárnap is napos idő ígérkezik, legfeljebb vékony fátyolfelhők sodródhatnak a Dunántúl egyes részei fölé, de csapadék továbbra sem várható. A szélcsendesebb térségekben hajnalban ismét kialakulhatnak pára- és ködfoltok. A nappali maximumok 26 és 33 fok között alakulnak.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Kecskemét elkerülő szakaszán, a 93-as és a 98-as km között az elválasztósáv növényzetét gondozzák. Mozgó tereléssel, 7.00 órától 18.00 óráig a belső sávot lezárják – írja az Útinform.

Az M5-ös autópályán, Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- folytatódnak a nagyszabású csomópontépítési munkálatok Kecskemét térségében. A portáltábla beemelések miatt a főváros felé vezető oldalon naponta több alkalommal, maximum 15 percre megállítják a forgalmat a 72-es és a 77-es km között.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon két szűkített sávon halad a forgalom.

Programok Csongrád-Csanádban

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 111 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 21,4 Celsius-fok, Csongrádnál - 82 centiméter, Mindszentnél 21 centiméter.