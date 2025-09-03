Minden egy helyen: időjárás, közlekedés, hírek

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.

Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink kedden:

Napi infó

Időjárás

Reggelig többfelé, napközben már inkább csak keleten alakulhat ki zápor vagy zivatar, a hőmérséklet pedig 25 és 30 fok közé csökken. Egy hidegfront hatására több helyen megnövekszik a gomolyfelhőzet, amelyből elszórtan csapadék is kialakulhat. Az északira, északnyugatira forduló szél a Dunántúlon és zivatarok közelében megerősödhet. Hajnalban 15–21 fok várható, délután pedig 24 és 33 fok közé melegszik a levegő, a legmagasabb értékek délkeleten mérhetők.

Közlekedés

Szeged: Visszatértek a forgalmasabb hétköznapok, sokkal nehezebben lehet haladni a városban, főként az iskolakezdés idejében. Érdemes kicsit hamarabb elindulni, mivel a hidakon és a forgalmasabb körutakon, sugárutakon is torlódás várható a felújítási munkálatok környékén. A munkálatokat megelőző 48 órában az érintett szakaszokat táblákkal jelzik. Arra kérik a lakosokat, hogy figyeljék a jelzéseket, mert az útban lévő autókat elszállítják és büntetést kell fizetni.

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza elkerülő szakaszán, a 114-es és a 115-ös km között burkolatjavítás miatt 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárták.

Szintén Röszke irányába, a 119-es és a 120-as km között tereléskiépítést végeznek, 9.00 órától 11.30 percig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak.

Budapest felé, a Szeged közelében a 164-es km-nél, Kistelek közelében a 146-os km-nél hézagkiöntés miatt 9.00 órától 17.00 óráig egy sávot lezárnak.