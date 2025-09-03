szeptember 3., szerda

Napi infó

2 órája

Minden egy helyen: időjárás, közlekedés, hírek

Címkék#Napi infó#program#információk

Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.

Delmagyar.hu

Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat. 

napi infó
Napi infó - a legfontosabb tudnivalók egy helyen. Fotó: Shutterstock

Legfontosabb híreink kedden:

Napi infó

Időjárás

Reggelig többfelé, napközben már inkább csak keleten alakulhat ki zápor vagy zivatar, a hőmérséklet pedig 25 és 30 fok közé csökken. Egy hidegfront hatására több helyen megnövekszik a gomolyfelhőzet, amelyből elszórtan csapadék is kialakulhat. Az északira, északnyugatira forduló szél a Dunántúlon és zivatarok közelében megerősödhet. Hajnalban 15–21 fok várható, délután pedig 24 és 33 fok közé melegszik a levegő, a legmagasabb értékek délkeleten mérhetők.

Közlekedés

Szeged: Visszatértek a forgalmasabb hétköznapok, sokkal nehezebben lehet haladni a városban, főként az iskolakezdés idejében. Érdemes kicsit hamarabb elindulni, mivel a hidakon és a forgalmasabb körutakon, sugárutakon is torlódás várható a felújítási munkálatok környékén. A munkálatokat megelőző 48 órában az érintett szakaszokat táblákkal jelzik. Arra kérik a lakosokat, hogy figyeljék a jelzéseket, mert az útban lévő autókat elszállítják és büntetést kell fizetni.

Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza elkerülő szakaszán, a 114-es és a 115-ös km között burkolatjavítás miatt 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárták. 
Szintén Röszke irányába, a 119-es és a 120-as km között tereléskiépítést végeznek, 9.00 órától 11.30 percig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak. 
Budapest felé, a Szeged közelében a 164-es km-nél, Kistelek közelében a 146-os km-nél hézagkiöntés miatt 9.00 órától 17.00 óráig egy sávot lezárnak. 

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél  centiméter, a víz hőmérséklete pedig  Celsius-fok, Csongrádnál  centiméter, Mindszentnél  centiméter. 

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).

A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.

Sürgősségi szakorvosi ügyeletek

Hétköznap munkaidőben

Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:

I. sz. Rendelőintézet

Szemészeti Szakrendelő

(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)

Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig

Sürgősségi betegellátás:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Gyermek vérvétel:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 30. és 31. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig

Hétköznap ügyeleti időben

Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)

Minden nap: 19:00-07:00 óráig

Gyermekgyógyászati ügyelet:

Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermekgyógyászati Ambulancia

Alagsor 20. sz. rendelő

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig

Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):

Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ

Gyermeksebészeti Ambulancia

(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)

Alagsor 8. sz. rendelő

Minden nap: 00:00–24:00 óráig

Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:

Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály

 

