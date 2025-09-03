Minden egy helyen: időjárás, közlekedés, hírek

1 órája
Legfontosabb híreink kedden:
- Kikerült az eladó tábla a híres kézműves boltra, a mester elárulta, mi vitte rá a döntésre
- Helyi önrendelkezés védelme: vannak települések, ahol rendelettel lépnek fel a nemkívánatos betelepülőkkel szemben
- Váratlan változás a Mars téren – bizonytalan a büfé jövője
- Elhunyt a szőregi származású világbajnok profi bokszoló, Muhammad Ali egykori ellenfele, aki Bud Spencerrel is filmezett
- Magyar Péter provokációval akarja elterelni a figyelmet a Tisza-adóról
- Földcsuszamlás sodort el egy falut, legalább ezer ember meghalt
Időjárás
Reggelig többfelé, napközben már inkább csak keleten alakulhat ki zápor vagy zivatar, a hőmérséklet pedig 25 és 30 fok közé csökken. Egy hidegfront hatására több helyen megnövekszik a gomolyfelhőzet, amelyből elszórtan csapadék is kialakulhat. Az északira, északnyugatira forduló szél a Dunántúlon és zivatarok közelében megerősödhet. Hajnalban 15–21 fok várható, délután pedig 24 és 33 fok közé melegszik a levegő, a legmagasabb értékek délkeleten mérhetők.
Közlekedés
Szeged: Visszatértek a forgalmasabb hétköznapok, sokkal nehezebben lehet haladni a városban, főként az iskolakezdés idejében. Érdemes kicsit hamarabb elindulni, mivel a hidakon és a forgalmasabb körutakon, sugárutakon is torlódás várható a felújítási munkálatok környékén. A munkálatokat megelőző 48 órában az érintett szakaszokat táblákkal jelzik. Arra kérik a lakosokat, hogy figyeljék a jelzéseket, mert az útban lévő autókat elszállítják és büntetést kell fizetni.
Az M5-ös autópályán, a Röszke felé vezető oldalon, Kiskunfélegyháza elkerülő szakaszán, a 114-es és a 115-ös km között burkolatjavítás miatt 9.00 órától 17.00 óráig a külső sávot lezárták.
Szintén Röszke irányába, a 119-es és a 120-as km között tereléskiépítést végeznek, 9.00 órától 11.30 percig váltakozó sávlezárás mellett dolgoznak.
Budapest felé, a Szeged közelében a 164-es km-nél, Kistelek közelében a 146-os km-nél hézagkiöntés miatt 9.00 órától 17.00 óráig egy sávot lezárnak.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél centiméter, a víz hőmérséklete pedig Celsius-fok, Csongrádnál centiméter, Mindszentnél centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály