Döcögős napkezdés? Segítünk beindítani!

Időjárás

Csapadék kialakulásának esélye csekély, viszont az északnyugati szél többfelé élénkebbé válhat. Nyugaton szinte zavartalan lesz a napsütés, míg a Dunától keletre időnként megnövekedhet a felhőzet, és helyenként előfordulhat zápor vagy zivatar. A szél csupán zivatarok környezetében erősödhet meg. A nappali csúcsértékek 27 és 34 fok között várhatók, a legmagasabb hőmérsékletet keleten és délkeleten mérhetjük.

Közlekedés

Az M5-ös autópályán,

- Röszke irányába, a 22-es és a 27-es km között sövényvágást végeznek a délelőtt folyamán, ezért a belső és a leállósávot mozgóterelés mellett szakaszosan lezárják.

- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.

- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.

- Budapest irányába Kecskemét térségében is sövényvágást végeznek, ami miatt a 84-es és a 79-es km között napközben a belső és a leállósávot lezárják.

- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.

- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-as és a 123-as km között új terelést építettek ki, a külső sávot lezárták.

- Budapest felé, a Balástya csomópont után, a 146-os és a 145-ös km között hézagkiöntést végeznek, ezért az érintett szakaszon csak a belső sáv járható.