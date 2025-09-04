Döcögős napkezdés? Segítünk beindítani!

44 perce
Legfontosabb híreink szerdán:
- Hiába telepítették, csak ártanak, miattuk is egyre több a rolleres baleset Szegeden
- A meteorológiai választófal összeesküvés vagy földrajzi adottság? Szakértő beszél az Alföld csapadékhiányáról
- Dráma a reggeli csúcsban: rollerest ütöttek el a körforgalomban
- Igazi szenzáció Makó határában, a parlagi sasok olyat tettek, amire ritkán van példa
- Tabutémák: mi az, amiről a Tisza Párt hallgat?
- Csak másnap jelentette az apa, hogy meghalt a kéthónapos gyermeke
Napi infó
Időjárás
Csapadék kialakulásának esélye csekély, viszont az északnyugati szél többfelé élénkebbé válhat. Nyugaton szinte zavartalan lesz a napsütés, míg a Dunától keletre időnként megnövekedhet a felhőzet, és helyenként előfordulhat zápor vagy zivatar. A szél csupán zivatarok környezetében erősödhet meg. A nappali csúcsértékek 27 és 34 fok között várhatók, a legmagasabb hőmérsékletet keleten és délkeleten mérhetjük.
Közlekedés
Az M5-ös autópályán,
- Röszke irányába, a 22-es és a 27-es km között sövényvágást végeznek a délelőtt folyamán, ezért a belső és a leállósávot mozgóterelés mellett szakaszosan lezárják.
- Kecskemét térségében a 72-es és a 75-ös km között hídépítés miatt mindkét oldalon sávelhúzással terelik a forgalmat, irányonként 2-2 sáv járható.
- a 74-es km-nél, a Kecskemét-észak csomópontban útépítés zajlik. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág, a főváros irányába pedig a lehajtóág van zárva.
- Budapest irányába Kecskemét térségében is sövényvágást végeznek, ami miatt a 84-es és a 79-es km között napközben a belső és a leállósávot lezárják.
- Kecskemét és Kiskunfélegyháza közötti szakaszon, a 100-as és a 103-as km között mindkét oldalon lezárták a leálló sávot. A forgalom Röszke és Budapest felé is két szűkített sávon halad.
- Röszke felé, Petőfiszállás térségében, a 120-as és a 123-as km között új terelést építettek ki, a külső sávot lezárták.
- Budapest felé, a Balástya csomópont után, a 146-os és a 145-ös km között hézagkiöntést végeznek, ezért az érintett szakaszon csak a belső sáv járható.
Programok Csongrád-Csanádban
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 93 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 24,3 Celsius-fok, Csongrádnál - 156 centiméter, Mindszentnél - 23 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály