34 perce
Újra itt a péntek! Íme minden, ami a hétvégére kellhet
Hírek, időjárás, útinform. Napi infó rovatunkban összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat.
Összefoglalónkban mutatjuk a legérdekesebb híreket és a napi infókat.
Legfontosabb híreink csütörtökön:
- A szegedi ingatlanok piacán komoly változások indultak el
- Váratlan fordulat a Reök-kripta ügyében: maroknyi, de elszánt csapat szállt szembe Botka László közönyével
- Meghekkelték az időt: a szegedi fizikusok olyat tettek, amiről eddig csak sci-fikben történhetett
- Nyílt levelet írt a Pick Szeged elnöke
- Tisza-adó: Kulja András zavaros válaszokat adott
- Félni tanítják a robotokat
Napi infó
Időjárás
Délután erősödő szél és gomolyfelhők zavarhatják meg a forró, 30–35 fokos nyári időt. A közeledő hidegfront hozhat záporokat és zivatarokat.
Közlekedés
Szeged: A már megszokott iskolai időszakra jellemző forgalommal indul a reggel, sokkal nehezebben lehet haladni a városban. Érdemes kicsit hamarabb elindulni, mivel a hidakon és a forgalmasabb körutakon, sugárutakon is torlódás várható. A felújítási munkálatok környékén a régi 5-ös úton, a Dózsa, a Bakay, Hajnóczy és a Gogol utcában is nehézkes a haladás. Rókuson, Újrókuson, Újszegeden és Makkosházán festi fel vagy újítja meg a parkolóhelyek felfestését az önkormányzat. A munkálatokat megelőző 48 órában az érintett szakaszokat táblákkal jelzik. Arra kérik a lakosokat, hogy figyeljék a jelzéseket, mert az útban lévő autókat elszállítják és büntetést kell fizetni.
Programok Csongrád-Csanádban
Az aktuális programokból itt válogathat.
Vízállás
A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 93 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 24,3 Celsius-fok, Csongrádnál - 157 centiméter, Mindszentnél - 23 centiméter.
Készenléti patikák Csongrád-Csanádban
Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).
A teljes Csongrád-Csanád vármegyei listát az ogyei.gov.hu-n találja meg.
Sürgősségi szakorvosi ügyeletek
Hétköznap munkaidőben
Baleseti sebészeti felnőtt járóbeteg ellátás: Traumatológiai Szakrendelés
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Szemészeti felnőtt sürgősségi ellátás:
I. sz. Rendelőintézet
Szemészeti Szakrendelő
(6722 Szeged, Tisza L. krt. 97.)
Hétfő-Péntek: 07:00-19:00 óráig
Sürgősségi betegellátás:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály
(6725 Szeged, Semmelweis u. 6.)
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Gyermek vérvétel:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 30. és 31. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 07:00-16:00 óráig
Hétköznap ügyeleti időben
Fül-Orr-Gégészeti ügyelet (gyermek és felnőtt): Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
(6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 111.)
Minden nap: 19:00-07:00 óráig
Gyermekgyógyászati ügyelet:
Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermekgyógyászati Ambulancia
Alagsor 20. sz. rendelő
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Hétfő-Péntek: 16:00-08:00 óráig
Gyermek baleseti sebészeti ügyelet (14 év alattiak ellátása):
Gyermekgyógyászati Kliniíka és Gyermekegészségügyi Központ
Gyermeksebészeti Ambulancia
(6720 Szeged, Korányi fasor 14-15.)
Alagsor 8. sz. rendelő
Minden nap: 00:00–24:00 óráig
Sürgősségi baleseti sebészeti felnőtt ügyelet:
Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály