Újra itt a péntek! Íme minden, ami a hétvégére kellhet

A szegedi ingatlanok piacán komoly változások indultak el

Váratlan fordulat a Reök-kripta ügyében: maroknyi, de elszánt csapat szállt szembe Botka László közönyével

Meghekkelték az időt: a szegedi fizikusok olyat tettek, amiről eddig csak sci-fikben történhetett

Nyílt levelet írt a Pick Szeged elnöke

Tisza-adó: Kulja András zavaros válaszokat adott

Félni tanítják a robotokat

Időjárás

Délután erősödő szél és gomolyfelhők zavarhatják meg a forró, 30–35 fokos nyári időt. A közeledő hidegfront hozhat záporokat és zivatarokat.

Közlekedés

Szeged: A már megszokott iskolai időszakra jellemző forgalommal indul a reggel, sokkal nehezebben lehet haladni a városban. Érdemes kicsit hamarabb elindulni, mivel a hidakon és a forgalmasabb körutakon, sugárutakon is torlódás várható. A felújítási munkálatok környékén a régi 5-ös úton, a Dózsa, a Bakay, Hajnóczy és a Gogol utcában is nehézkes a haladás. Rókuson, Újrókuson, Újszegeden és Makkosházán festi fel vagy újítja meg a parkolóhelyek felfestését az önkormányzat. A munkálatokat megelőző 48 órában az érintett szakaszokat táblákkal jelzik. Arra kérik a lakosokat, hogy figyeljék a jelzéseket, mert az útban lévő autókat elszállítják és büntetést kell fizetni.

Programok Csongrád-Csanádban

Az aktuális programokból itt válogathat.

Vízállás

A hydroinfo.hu alapján a Tisza vízállása Szegednél 93 centiméter, a víz hőmérséklete pedig 24,3 Celsius-fok, Csongrádnál - 157 centiméter, Mindszentnél - 23 centiméter.

Készenléti patikák Csongrád-Csanádban

Akácia Gyógyszertár (Sándorfalva, Dózsa Gy. utca 1/A.), Alsóvárosi Gyógyszertár (Szeged, Földmíves utca 27.), Apaffy Gyógyszertár (Makó, Apaffy utca 21.), Arany Kereszt Gyógyszertár (Makó, Vásárhelyi utca 50.), Arany Oroszlán Gyógyszertár (Szeged, Petőfi S. sugárút 41/B.), Aranykígyó Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Károlyi utca 3.), Árpád Fejedelem Gyógyszertár (Hódmezővásárhely, Medgyessy utca 4/A.), Assisi Szent Ferenc Gyógyszertár (6723 Szeged, Debreceni utca 2.), Borostyán Gyógyszertár (Nagymágocs, Szentesi út 39.), Dr. Bugyi István Gyógyszertár (Szentes, Kossuth tér 5.), Erzsébet Patika Gyógyszertár ( Csongrád, Muskátli utca 33.), Gyevi Gyógyszertár (Algyő, Egészségház utca 42.).